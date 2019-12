Taylor Swift si bo med turnejo vzela več časa za družino

Pevka, ki praznuje 30 let, je bila imenovala za Billboardovo žensko desetletja in ob tem je želela deliti tudi svoje načrte za naslednje leto. "To je leto, ko moram stati ob strani svojim družinskim članom – veliko je še nedorečenega za prihodnje leto, zato sem morala uskladiti obveznosti tako, da bom lahko šla domov,"je dejala glasbenica desetletja.

Marca je imela Taylor intervju za ameriško revijoElle, kjer je nekaj besed namenila svoji mami, Andrei Swift, in razkrila, da so ji znova odkrili raka. "Oba starša sta v preteklosti že zbolela za rakom, moja mama pa se znova bori s to zahrbtno boleznijo. Začenjam razumeti, da obstajajo resnične težave in šele nato vse ostalo. Rak moje mame je resnična težava."