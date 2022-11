Taylor Swift spet zgodovinska: na lestvici top 10 vseh 10 pesmi njenih

Prvo mesto Billboardove lestvice ameriških singlov je zavzela pesem Anti-Hero, sledita ji Lavender Haze in Maroon. Na četrtem mestu je pristal duet s pevko Lano Del Rey Snow On The Beach, med petim in devetim mestom pa so se zvrstile skladbe Midnight Rain, Bejewelled, Question ... ?, You're On Your Own, Kid in Karma. Zadnje mesto v deseterici je zasedla udarna Vigilante Shit.

Nad uspehom je bila več kot presenečena tudi Swiftova, ki se je vsem svojim oboževalcem iskreno zahvalila za podporo in ljubezen.

Taylor je z zgodovinskim uspehom nasledila raperja Draka, ki je med najboljšo deseterico ameriških singlov imel devet svojih skladb in legendarno skupino The Beatles, ki so leta 1964 zasedli osem od desetih mest v prvi deseterici.