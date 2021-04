Taylor Swift svojim oboževalcem poslala šifrirano sporočilo

V videu, ki ga je danes objavila, je prikazan majhen zlat trezor, iz katerega prihajajo črke. Posnetek spremlja glasbena podlaga, ki pa ni prepoznavna. Vrata trezorja bo odprla radovednost njenih oboževalcev, vendar bo za to potrebna izkušenost strokovnjakov, je zapisala Taylor in dodala: "Veselo dešifriranje!"

Pevka je pred kratkim objavila še neobjavljeno verzijo pesmi You All Over Me, k sodelovanju pa je povabila Maren Morris. V objavljenem posnetku se pojavljajo črke, ki jih je treba zložiti v besedo Maren, nekatere pa bi lahko namigovale, da bo naslednje sodelovanje s pevcem Keithom Urbanom. Taylor je že izdala prenovljeno pesem, sicer uspešnico Love Story, napovedala pa je tudi izid pesmi Fearless (Taylor's Version), pri kateri je sodelovala z Morrisovo. Ta bo uradno izšla 9. aprila. Kaj se skriva v trezorju, pa bomo najbrž izvedeli kmalu.