Taylor Swift tudi uradno najmlajša glasbenica v Dvorani slavnih tekstopiscev

Taylor Swift je pri 36 letih postala najmlajša ženska, ki je bila kadarkoli sprejeta v Dvorano slavnih tekstopiscev. "Prišlo je naravno. Nihče me ni naučil, kako to početi," je o pisanju pesmi povedala s hripavim glasom, za katerega je dejala, da je posledica petja ob nastopih tistega večera ter navijanja ob zgodovinski tekmi lige NBA med New York Knicks in San Antonio Spurs v sredo zvečer.
Občinstvu je pripovedovala o tem, kako je njena družina povsem spremenila svoje življenje in se preselila iz Pensilvanije v Nashville, ko je bila še najstnica. "Nikoli ne bom mogla dovolj izraziti svoje hvaležnosti," je pevka in avtorica pesmi dejala, medtem ko je zadrževala solze, ter poudarila, da je bila prav njihova žrtev ključna za njeno kariero.
Mladim tekstopiscem je ponudila nasvet: "Resnično morate dati prednost temu, kar imate radi, vse do svojega najglobljega bistva. Ker boste to potrebovali." Nagrado ji je predal Steven Spielberg, ki je glasbeno zvezdnico predstavil z besedami: "V pesmih je nekaj neizpodbitnega, kar se vtisne v naše duše. Nekako nas Taylor vse pozna predobro."
Pevka je s svojim pisanjem nedvomno močno vplivala na sodobne trende v pop glasbi. Je najmlajša ženska, sprejeta v Dvorano slavnih, najmlajši sprejeti član doslej pa ostaja Stevie Wonder, ki je to dosegel star 33 let.
Dosežek Taylor Swift je bil eden izmed številnih pomembnih trenutkov večera, v katerem so počastili tudi Genea Simmonsa in Paula Stanleyja iz skupine Kiss, Christopherja 'Trickyja' Stewarta, Alanis Morissette, Kennyja Logginsa in številne druge.
Dvorana slavnih tekstopiscev je ameriška organizacija, ustanovljena leta 1969, katere namen je počastiti in ohraniti zapuščino glasbenikov, ki so s svojimi besedili in kompozicijami pomembno vplivali na popularno glasbo. V to ustanovo so sprejeti avtorji, ki so ustvarili nepozabne pesmi, ki so pustile trajen pečat v kulturi, pri čemer se ocenjuje predvsem njihova izjemna ustvarjalnost in vpliv na glasbeno industrijo.
Stevie Wonder je ameriški glasbenik, pevec, tekstopisec in multiinstrumentalist, ki velja za enega najbolj vplivnih umetnikov 20. stoletja. Že kot otrok je postal glasbena senzacija pri založbi Motown, kasneje pa je s svojimi inovativnimi albumi v 70. letih prejšnjega stoletja, kot sta 'Songs in the Key of Life' in 'Innervisions', revolucioniral soul, R&B in pop glasbo. Njegova sposobnost združevanja kompleksnih harmoničnih struktur s čustvenimi besedili mu je prinesla ogromno število nagrad grammy in status glasbene legende.
Nashville v zvezni državi Tennessee je svetovno znan kot 'glasbena prestolnica' Združenih držav Amerike, zlasti zaradi svoje osrednje vloge v country glasbi. Mesto je dom znamenite dvorane Grand Ole Opry in številnih založb ter snemalnih studiev, ki so skozi desetletja privabljali glasbenike in tekstopisce z vseh koncev države. Zaradi visoke koncentracije kreativnih talentov in glasbene infrastrukture je Nashville postal ključno mesto za razvoj karier mnogih umetnikov, vključno s tistimi, ki delujejo v pop in drugih glasbenih zvrsteh.
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