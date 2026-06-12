Taylor Swift tudi uradno najmlajša glasbenica v Dvorani slavnih tekstopiscev

Taylor Swift je pri 36 letih postala najmlajša ženska, ki je bila kadarkoli sprejeta v Dvorano slavnih tekstopiscev. "Prišlo je naravno. Nihče me ni naučil, kako to početi," je o pisanju pesmi povedala s hripavim glasom, za katerega je dejala, da je posledica petja ob nastopih tistega večera ter navijanja ob zgodovinski tekmi lige NBA med New York Knicks in San Antonio Spurs v sredo zvečer.

Občinstvu je pripovedovala o tem, kako je njena družina povsem spremenila svoje življenje in se preselila iz Pensilvanije v Nashville, ko je bila še najstnica. "Nikoli ne bom mogla dovolj izraziti svoje hvaležnosti," je pevka in avtorica pesmi dejala, medtem ko je zadrževala solze, ter poudarila, da je bila prav njihova žrtev ključna za njeno kariero.

Mladim tekstopiscem je ponudila nasvet: "Resnično morate dati prednost temu, kar imate radi, vse do svojega najglobljega bistva. Ker boste to potrebovali." Nagrado ji je predal Steven Spielberg, ki je glasbeno zvezdnico predstavil z besedami: "V pesmih je nekaj neizpodbitnega, kar se vtisne v naše duše. Nekako nas Taylor vse pozna predobro."

Pevka je s svojim pisanjem nedvomno močno vplivala na sodobne trende v pop glasbi. Je najmlajša ženska, sprejeta v Dvorano slavnih, najmlajši sprejeti član doslej pa ostaja Stevie Wonder, ki je to dosegel star 33 let.

Dosežek Taylor Swift je bil eden izmed številnih pomembnih trenutkov večera, v katerem so počastili tudi Genea Simmonsa in Paula Stanleyja iz skupine Kiss, Christopherja 'Trickyja' Stewarta, Alanis Morissette, Kennyja Logginsa in številne druge.