Glasba

Taylor Swift z devetimi nominacijami za nagrade iHeartRadio

Los Angeles, 09. 01. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Taylor Swift

26. marca se bo v Los Angelesu odvila podelitev glasbenih nagrad radia iHeartRadio. V boj se s kar devetimi nominacijami podaja Taylor Swift, z nominacijami v osmih kategorijah pa se bodo za nagrade borili Bad Bunny, Sabrina Carpenter in Alex Warren. Kdo pa se je razveselil nominacije za pesem leta?

Znani so nominiranci za glasbene nagrade, ki jih vsako leto podeljuje priljubljeni ameriški radio iHeartRadio. Z devetimi nominacijami vodi glasbena zvezdnica Taylor Swift, z eno nominacijo manj ji sledijo Bad Bunny, Sabrina Carpenter in Alex Warren. Podelitev se bo v mestu angelov odvila 26. marca.

Taylor Swift
Taylor Swift
FOTO: AP

Med devetimi nominacijami, s katerimi se lahko pohvali Swift, je tudi nominacija za izvajalca leta. V tej kategoriji so poleg pevke nominirani še Bad Bunny, Benson Boone, Chris Brown, Jelly Roll, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter in Tate McRae.

Za pesem leta se bodo borili hiti Sorry I'm Here for Someone Else (Benson Boone), The Fate of Ophelia (Taylor Swift), luther (Kendrick Lamar in SZA), Anxiety (Doechii), Good News (Shaboozey), Love Somebody (Wallen), Manchild (Sabrina Carpenter), MUTT (Leon Thomas), Ordinary (Alex Warren) in Stargazing (Myles Smith).

Trinajsta podelitev nagrad iHeartRadio Music Awards bo počastila največkrat predvajane izvajalce in pesmi na postajah iHeartRadio in v aplikaciji iHeartRadio, hkrati pa bo ponudila tudi predogled prihajajočih uspešnic leta 2026. Nominacije vključujejo tri nove kategorije: najljubši TikTok ples, najljubši debitantski album in najljubše K-pop sodelovanje.

los angeles iHeartRadio nagrade nominacije taylor swift

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
