Taylor Swift z devetimi nominacijami za nagrade iHeartRadio

Znani so nominiranci za glasbene nagrade, ki jih vsako leto podeljuje priljubljeni ameriški radio iHeartRadio. Z devetimi nominacijami vodi glasbena zvezdnica Taylor Swift , z eno nominacijo manj ji sledijo Bad Bunny , Sabrina Carpenter in Alex Warren . Podelitev se bo v mestu angelov odvila 26. marca.

Med devetimi nominacijami, s katerimi se lahko pohvali Swift, je tudi nominacija za izvajalca leta. V tej kategoriji so poleg pevke nominirani še Bad Bunny, Benson Boone, Chris Brown, Jelly Roll, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter in Tate McRae.

Za pesem leta se bodo borili hiti Sorry I'm Here for Someone Else (Benson Boone), The Fate of Ophelia (Taylor Swift), luther (Kendrick Lamar in SZA), Anxiety (Doechii), Good News (Shaboozey), Love Somebody (Wallen), Manchild (Sabrina Carpenter), MUTT (Leon Thomas), Ordinary (Alex Warren) in Stargazing (Myles Smith).

Trinajsta podelitev nagrad iHeartRadio Music Awards bo počastila največkrat predvajane izvajalce in pesmi na postajah iHeartRadio in v aplikaciji iHeartRadio, hkrati pa bo ponudila tudi predogled prihajajočih uspešnic leta 2026. Nominacije vključujejo tri nove kategorije: najljubši TikTok ples, najljubši debitantski album in najljubše K-pop sodelovanje.