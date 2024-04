Taylor Swift z novim albumom že ruši rekorde

"Antologija novih del, ki odsevajo dogodke, mnenja in občutke iz minljivega in fatalističnega trenutka v času, tistega, ki je bil hkrati senzacionalen in žalosten v enaki meri," je ob izidu albuma zvezdnica zapisala na svojem profilu na Instagramu. "To obdobje avtorjevega življenja je zdaj končano, poglavje je zaprto in obdano z deskami," je nadaljevala. "Ni se treba maščevati, nobenih računov, ki bi jih morali poravnati, ko so rane zaceljene. In po nadaljnjem premisleku se je izkazalo, da si jih je lepo število povzročil sam. Ta pisec je trdno prepričan, da naše solze postanejo svete v obliki črnila na strani. Ko enkrat izrečemo svojo najbolj žalostno zgodbo, se je lahko osvobodimo, in potem je vse, kar ostane za nami, mučena poezija," je poetično zaključila.