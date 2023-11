Taylor Swift z novim rekordom: največkrat predvajana izvajalka na Spotifyju

Nova izdaja albuma, ki je prvotno izšel leta 2014, vključuje uspešnico Shake It Off. Izvirni album so v ZDA prodali v devetih milijonih izvodov. Pevka je zanj tudi dobila grammyja za album leta. Nova različica albuma ima 13 skladb, ki so bile objavljena že na prvotnem albumu, in pet doslej neobjavljenih skladb. 33-letnica se je zaradi spora s svojo nekdanjo glasbeno založbo odločila, da bo ponovno posnela svoje stare albume in s tem prosto razpolagala s pravicami.