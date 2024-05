Taylor Swift začela pohod po Evropi: v Parizu prvič zapela nove pesmi

Taylor Swift se je po dvomesečnem oddihu odpravila nazaj na turnejo, tokrat je na vrsto prišla Evropa. Zvezdnica je svoj pohod pričela v Parizu, kjer je poleg že znanega programa predstavila novo 'ero' oziroma del koncerta, namenjenega svežemu materialu. Z albuma The Tortured Poets Department je zapela pesmi But Daddy I Love Him , So High School , Who's Afraid of Little Old Me? , Down Bad , I Can Do It With a Broken Heart in Fortnight.

Oboževalci so bili nad novimi točkami navdušeni, prve vtise pa so hitro delili na spletu. Največ videoposnetkov koncerta je moč najti prav na družbenem omrežju TikTok, kjer se je zbralo na tisoče pozitivnih odzivov, najdejo pa se tudi komentarji tistih, ki so koncert že obiskali in sedaj obžalujejo, da v živo ne bodo slišali novih pesmi.

Organizatorji v Parizu so bili in so še vedno na vseh prizoriščih pripravljeni na velik naval, pred areno so se za prvega izmed pariških koncertov najbolj goreči oboževalci v šotorih in dolgih vrstah zbirali že od zgodnjega jutra. "Celotna vrsta je bila nabito polna, nekateri so spali v šotorih, kampirali dva dni, kolikor razumem," je dejala oboževalka.

"Je mednarodna umetnica, vsi jo želimo videti, vsi želimo biti pred odrom. Njen oder je ogromen in izkušnjo želimo kar najbolje izkoristiti," je dodal oboževalec. "Res je lepo biti drug z drugim, vsi se pogovarjamo. Taylor nas je združila. Tega ne vidiš pri vsakem glasbeniku," je rekel obiskovalec. Za konec pa je z navdušenjem svoje občutke delila še ena obiskovalka: "Danes imam rojstni dan, stara sem 22 let in Taylor Swift ima pesem z naslovom 22. Tako sem vesela, da sem danes dobila vstopnico. Komaj čakam!"