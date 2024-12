Taylor Swift zaključila turnejo Eras, kaj bo počela sedaj?

Za Taylor Swift je najbolj utrujajoča, vseobsegajoča, najbolj izpolnjujoča, čudovita in vesela stvar, ki se ji je do sedaj zgodila v življenju. Zvezdnica je za turnejo Eras v nedavno izdani knjigi zapisala, da je 45 pesmi, ki so jih na vsakem koncertu slišali obiskovalci, ponovno obudilo ljubezen do preteklega dela, vseh šest albumov pa se je odločila posneti na novo.

A koncerti niso bili namenjeni zgolj glasbi; njeni oboževalci so si na njih izmenjevali zapestnice prijateljstva in z njimi stkali medsebojne vezi, ki jih bodo negovali še dolga leta, tisti, ki niso uspeli priti do svoje vstopnice, pa so se družili pred nabito polnimi stadioni, kjer je nastopala in pela s tistimi, ki so za svojo karto odšteli tudi visoke vsote.

Nastopala je v dežju, v nori vročini, vlagi, med divjanjem vetra in bridkem mrazu, zvezdnica pa je pred oboževalce stopila tudi, ko je bila bolna, izčrpana, poškodovana in je imela zlomljeno srce, je odkrito priznala v svoji knjigi, v kateri se spominja te nore pustolovščine.

Na enem od koncertov v nemškem Münchnu so se oboževalci zbrali na hribu blizu stadiona, kjer je nastopala pred 40.000 ljudmi, da bi lahko s kotičkom očesa ujeli zvezdnico, tiste, ki so se njenega koncerta udeležili prvič, pa so presenetili občutki, ki so se porodili v njih. "Veliko več sem jokala, kot sem pričakovala, da bom," je po koncertu povedala Lauren Mayberry, sicer pevka britanske skupine Chvrches, ki se je kolegičinega koncerta udeležila lansko leto v Santa Clari. "Jokala sem na začetku, ker sem bila tako vznemirjena. Jokala sem med koncertom, potem pa sem še jokala na koncu ob pesmi The Archer. Ne vem, zakaj," je še dodala.

Dogajalo se je tudi na medmrežju, kjer so najbolj zvesti spremljali prenose v živo in si naložili aplikacijo, s katero so lahko ugibali, kaj bo pevka oblekla in katere pesmi presenečenja bi lahko zaigrala med akustičnim delom koncerta, tisti, ki so uganili pravilno, pa so dobili nagrado.

Kaj sledi?

Ob zaključku turneje pa se je pevka znašla na razpotju, saj se zaveda, da je s turnejo postavila letvico visoko in jo bo težko preseči, na njeno naslednjo potezo pa bodo pozorni oboževalci in cel svet.

"Taylor se veliko posveča prihodnosti, zato menim, da ima načrt za prihodnjih nekaj let," je prepričan Bryan West, novinar USA Today in The Tennessean, ki je svojo kariero posvetil pevki in je bil na 89 koncertih te turneje.