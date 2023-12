Taylor Swift zavrnila nastop na kraljevem kronanju

Pred kronanjem kralja Karla III. se je kar nekaj časa ugibalo, kdo bodo zvezdniki, ki bodo stopili na oder in nastopili njemu v čast. Še preden je bil seznam nastopajočih znan, so se začele pojavljati govorice, da je kar nekaj pevcev in pevk svoj nastop zavrnilo, med njimi pa naj bi bila tudi Taylor Swift. 33-letnica je bila 6. maja sredi svoje uspešne turneje Eras, tistega dne pa je nastopila v Nashvillu.

icon-expand Taylor Swift je, kot piše kraljevi poznavalec Omid Scobie, zavrnila nastop na kraljevem kronanju. FOTO: AP

Že pred samim kronanjem so se pojavile govorice, da je več zvezdnikov zavrnilo povabilo za nastop na kraljevem kronanju, med njimi pa naj bi bili tudi Elton John, skupina Spice Girls, Harry Styles, Ed Sheeran in Adele. Kot še piše Scobie, naj bi bil pravi izziv sestaviti seznam nastopajočih za koncert, ki je sledil slovesnosti kronanja. Na oder v Londonu so na koncu stopili Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli in skupina Take That. Scobie piše, da se "zavrnitve kronanja morda zdijo neresne", hkrati pa so tudi znak "nečesa globljega na delu".

"Charles preprosto nima potrebne gravitacije, kar je razumljivo, glede na to, da je večino svojega življenja preživel na ladji za križarjenje visokega razreda in živel glede na sloves svoje matere," je zapisal in dodal: "V našem obdobju obsedenosti s slavnimi in ikonami pop kulture, če Eltona in Harryja Stylesa ne moremo motiti, zakaj bi nas?" Povabila pa se je razveselila 39-letna Katy Perry, ki je aprila v oddaji Entertainment Tonight dejala, da se ji je zdelo zelo kul, da je lahko nastopila na kraljevem kronanju. Za publikacijo je spregovoril tudi 74-letni Richie, ki je povedal: "Da sem lahko bil del tega zgodovinskega dogodka, me je navdušilo in zelo se veselim, da bom lahko tam."