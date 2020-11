Taylor Swift na podelitvi nagrad AMA že šestič slavila kot izvajalka leta

Zadovoljna sta bila tudi Kanadčana Justin Bieber in The Weeknd , ki sta oba slavila kar v treh kategorijah. Bieber je bil imenovan za najboljšega pop/rock izvajalca, dve nagradi pa je pobral za sodelovanje s country glasbenikoma Dan + Shay za pesem 10,000 Hours . The Weeknd pa je domov odnesel nagrade v kategoriji za najboljšega soul/R&B izvajalca ter nagradi za album After Hours in pesem Heartless .

Na odru je tako navdušil tudi Justin Bieber, ki je zapel svoji uspešnici Lonely in Holy , nato pa se mu je pridružil tudi Shawn Mendes za duet Monster . Med zmagovalci je bila tudi Becky G , ki je bila okronana za najboljšo latino umetnico in je svojo nagrado namenila priseljenskim delavcem. K-pop skupina BTS je zmagala v kategorijah za najboljšo pop/rock skupino in najboljše izvajalce na družbenih omrežjih, prireditev pa so zaključili s svojima hitoma Dynamite in Life Goes On.

Prireditev, ki so jo gledalci spremljali pred svojimi domačimi zasloni, le peščica pa jo je lahko spremljala tudi v živo, je potekala z mešanico nastopov v živo in vnaprej posnetih glasbenih elementov. "Bilo je dolgo leto in zdaj, ko se leto 2020 končno končuje, je čas, da se spomnimo, da smo vsi del ene države. Moramo se pozdraviti," je povedala voditeljica Taraji P. Henson med uvodnim pozdravom.

Raperka Megan Thee Stallion je svoj prvi nastop na ameriških glasbenih nagradah zaznamovala s pesmijo Body, kasneje pa je prejela nagrado za najboljšo rap/hip hop pesem WAP, ki jo je predstavila skupaj s Cardi B. V kategoriji najboljših novincev jo je premagala pevka Doja Cat, ki je bila imenovana tudi za najboljšo soul/R&B izvajalko.

Izvajalec leta

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift

The Weeknd

Novinec leta

Lewis Capaldi

Doja Cat

DaBaby

Lil Baby

Roddy Ricch

Megan Thee Stallion

Najboljše glasbeno sodelovanje

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – WAP

DaBaby ft. Roddy Ricch – Rockstar

Dan + Shay in Justin Bieber– 10,000 Hours

Lady Gaga in Ariana Grande – Rain On Me

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé – Savage Remix

Najljubši izvajalec družbenih omrežij

BTS

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127

Najboljši videospot

Doja Cat – Say So

Future ft. Drake – Life Is Good

Lady Gaga & Ariana Grande – Rain On Me

Taylor Swift– cardigan

The Weeknd – Blinding Lights

Najljubši pop/rock izvajalec

Justin Bieber

Post Malone

The Weeknd

Najljubša pop/rock izvajalka

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift

Najljubši pop/rock duo ali skupina

BTS

Jonas Brothers

Maroon 5

Najljubši pop/rock album

Harry Styles, Fine Line

Taylor Swift, folklore

The Weeknd, After Hours

Najboljša pop/rock pesem

Lewis Capaldi – Someone You Loved

Dua Lipa–Don't Start Now

Post Malone – Circles

Roddy Ricch – The Box

The Weeknd – Blinding Lights

Najboljši country izvajalec

Kane Brown

Luke Combs

Morgan Wallen

Najboljša country izvajalka

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris

Najljubši country duo ali skupina:

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion

Najboljši country album

Luke Combs – What You See Is What You Get

Blake Shelton–Fully Loaded: God's Country

Morgan Wallen – If I Know Me

Najboljša country pesem

Dan + Shay in Justin Bieber–10,000 Hours

Maren Morris – The Bones

Blake Shelton (duet z Gwen Stefani) – Nobody But You

Najboljši rap/hip hop izvajalec

DaBaby

Juice WRLD

Roddy Ricch

Najboljša rap/hip hop izvajalka

Cardi B

Nicki Minaj

Megan Thee Stallion

Najboljši rap/hip hop album

Lil Baby – My Turn

Lil Uzi Vert – Eternal Atake

Roddy Ricch–Please Excuse Me For Being Antisocial

Najboljša rap/hip hop pesem

Cardi B ft. Megan Thee Stallion – WAP

DaBaby ft. Roddy Ricch – Rockstar

Roddy Ricch – The Box

Najboljši soul/R&B izvajalec

Chris Brown

John Legend

The Weeknd

Najboljša soul/R&B izvajalka

Jhene Aiko

Doja Cat

Summer Walker

Najboljši soul/R&B album

Doja Cat – Hot Pink

Summer Walker – Over It

The Weeknd–After Hours

Najboljša soul/R&B pesem

Chris Brown ft. Drake – No Guidance

Summer Walker – Playing Games

The Weeknd–Heartless

Najboljši latino izvajalec

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Najboljša latino izvajalka

Becky G

KAROL G

Rosalía

Najboljši latino album

Anuel AA – Emmanuel

Bad Bunny – Las que no iban a salir

Bad Bunny–YHLQMDLG

Najboljša latino pesem

Bad Bunny – Vete

Black Eyed Peas X J Balvin – RITMO (Bad Boys For Life)

KAROL G & Nicki Minaj–Tusa

Najljubši izvajalec – alternativni rock

Billie Eilish

Tame Impala

Twenty One Pilots

Najljubši sodobni izvajalec–odrasli

Lewis Capaldi

Jonas Brothers

Maroon 5

Najljubši sodobni izvajalec–inspiracijski

Lauren Daigle

For King & Country

Kanye West

Najboljši elektro izvajalec

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

Najboljša filmska glasbena podlaga

Birds of Prey: The Album

Frozen II

Trolls: World Tour