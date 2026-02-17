Naslovnica
Glasba

21-letniku grozi do 20 let zapora: Osumljen napada na koncert Taylor Swift

Dunaj, 17. 02. 2026 11.38 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
A. J.
Taylor Swift

Avstrijsko tožilstvo je vložilo obtožnico zaradi terorizma proti 21-letniku, ki naj bi načrtoval napad med enim od koncertov Taylor Swift na Dunaju avgusta 2024. Grozi mu do 20 let zapora, medtem ko je bil mlajši sostorilec že obsojen v Nemčiji.

Avstrijsko tožilstvo je potrdilo, da so vložili obtožnico zoper 21-letnega moškega, osumljenega, da je leta 2024 načrtoval napade na koncerte ameriške zvezdnice Taylor Swift na Dunaju. Trije koncerti v sklopu svetovne turneje The Eras Tour so bili takrat v avstrijski prestolnici odpovedani, potem ko so oblasti opozorile na grožnjo napada in sprožile obsežno preiskavo.

Ta je vključevala tudi mednarodno sodelovanje obveščevalnih služb. Po poročanju tujih medijev naj bi informacije iz ZDA pripomogle k razkritju načrtovanega napada in preprečitvi morebitne tragedije na Dunaju. Po odpovedi koncertov je Swiftova na družbenih omrežjih zapisala: "Razlog za odpoved me je napolnil z novim občutkom groze in hkrati ogromno krivde, saj je toliko ljudi načrtovalo obisk teh koncertov."

Taylor Swift
Taylor Swift
FOTO: Profimedia

Avstrijski mediji so osumljenca identificirali kot Berana A., tiskovni predstavnik dunajskega tožilstva pa je potrdil, da so ga aretirali avgusta 2024 in je od takrat v priporu. Po navedbah tožilstva naj bi ga navdihovala skrajna Islamska država, pri čemer naj bi že opravil konkretne priprave na napad med pevkinimi napovedanimi nastopi v avstrijski prestolnici.

Preiskovalci osumljencu očitajo, da je "na internetu pridobil navodila za izdelavo bombe na osnovi organskega peroksidnega eksploziva, ki ga običajno uporablja skrajna Islamska država, in da je že izdelal majhno količino eksploziva". Tožilci so povedali, da je obtoženi prav tako večkrat poskušal nezakonito kupiti orožje iz tujine in ga nezakonito pretihotapiti v Avstrijo. Vpleten pa naj bi bil tudi v načrtovanje drugih napadov – v Istanbulu in na Dubaju, a jih ni uresničil.

Kakšna kazen grozi osumljenemu?

Če bo sodišče osumljenega spoznalo za krivega terorističnega načrtovanja in drugih omenjenih kaznivih dejanj, mu grozi do 20 let zaporne kazni. Primer bo obravnavalo sodišče v Dunajskem Novem mestu. Njegov odvetnik je obtožbe pred tem že zavrnil, po vložitvi obtožnice pa komentarja ni podal.

Preberi še Zaradi potencialne grožnje terorističnega napada odpovedali koncerte Taylor Swift

V okviru preiskave je nemško sodišče že lani obsodilo 16-letnika sirske narodnosti, ki je pomagal pri načrtovanju napada na koncert Taylor Swift na Dunaju. Sodišče je v njegovem primeru dosodilo 18 mesecev pogojnega zapora, ker je sodeloval pri svetovanju in povezovanju z drugimi osumljenci.

Razlagalnik

The Eras Tour je trenutna koncertna turneja ameriške pevke Taylor Swift, ki se je začela 17. marca 2023 v Glendalu v Arizoni. Turneja je poimenovana po njenih glasbenih obdobjih (eri), ki jih je razdelila v deset različnih kategorij, kot so 'Lover', 'Fearless', 'Red', 'Speak Now', 'Reputation', 'Folklore', '1989', 'Midnights' in drugi. Cilj turneje je predstaviti celoten opus kariere Swiftove, ki traja že več kot 17 let. Gre za eno najdonosnejših koncertnih turnej v zgodovini, ki je podrla številne rekorde.

Taylor Swift je ameriška pevka, besedilopiska in igralka, rojena 13. decembra 1989 v West Readingu v Pensilvaniji. Svojo glasbeno kariero je začela v country glasbi, kasneje pa se je preusmerila v pop in druge žanre. Znana je po svojih pripovednih pesmih, ki pogosto temeljijo na njenih osebnih izkušnjah. Swiftova je ena najbolj prodajanih glasbenih izvajalk vseh časov, prejela je številne nagrade, vključno z več nagradami Grammy. Njen vpliv sega tudi izven glasbe, saj je postala pomembna kulturna ikona in vplivnica na družbenih omrežjih.

Islamska država, znana tudi kot ISIS ali ISIL, je skrajna sunitska militantna skupina, ki je prevzela odgovornost za številne teroristične napade po vsem svetu. Nastala je iz dela Al Kaide v Iraku, kasneje pa se je razširila v Sirijo in druge regije. Skupina je znana po svoji izjemni brutalnosti, vključno z obglavljenji, množičnimi poboji in uničevanjem kulturne dediščine. Vrhunec svoje moči je dosegla med letoma 2014 in 2017, ko je nadzorovala obsežna ozemlja v Iraku in Siriji, vendar je od takrat doživela znatne vojaške poraze. Kljub temu ostaja grožnja zaradi svojih terorističnih dejavnosti in ideologije.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Taylor Swift napad terorizem

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
17. 02. 2026 12.34
Verski fanatizem...
Odgovori
0 0
Watcherman
17. 02. 2026 12.11
Čudovita ženska.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
