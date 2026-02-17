21-letniku grozi do 20 let zapora: Osumljen napada na koncert Taylor Swift

Avstrijsko tožilstvo je potrdilo, da so vložili obtožnico zoper 21-letnega moškega, osumljenega, da je leta 2024 načrtoval napade na koncerte ameriške zvezdnice Taylor Swift na Dunaju. Trije koncerti v sklopu svetovne turneje The Eras Tour so bili takrat v avstrijski prestolnici odpovedani, potem ko so oblasti opozorile na grožnjo napada in sprožile obsežno preiskavo. Ta je vključevala tudi mednarodno sodelovanje obveščevalnih služb. Po poročanju tujih medijev naj bi informacije iz ZDA pripomogle k razkritju načrtovanega napada in preprečitvi morebitne tragedije na Dunaju. Po odpovedi koncertov je Swiftova na družbenih omrežjih zapisala: "Razlog za odpoved me je napolnil z novim občutkom groze in hkrati ogromno krivde, saj je toliko ljudi načrtovalo obisk teh koncertov."

Taylor Swift FOTO: Profimedia

Avstrijski mediji so osumljenca identificirali kot Berana A., tiskovni predstavnik dunajskega tožilstva pa je potrdil, da so ga aretirali avgusta 2024 in je od takrat v priporu. Po navedbah tožilstva naj bi ga navdihovala skrajna Islamska država, pri čemer naj bi že opravil konkretne priprave na napad med pevkinimi napovedanimi nastopi v avstrijski prestolnici. Preiskovalci osumljencu očitajo, da je "na internetu pridobil navodila za izdelavo bombe na osnovi organskega peroksidnega eksploziva, ki ga običajno uporablja skrajna Islamska država, in da je že izdelal majhno količino eksploziva". Tožilci so povedali, da je obtoženi prav tako večkrat poskušal nezakonito kupiti orožje iz tujine in ga nezakonito pretihotapiti v Avstrijo. Vpleten pa naj bi bil tudi v načrtovanje drugih napadov – v Istanbulu in na Dubaju, a jih ni uresničil.

Kakšna kazen grozi osumljenemu?

Če bo sodišče osumljenega spoznalo za krivega terorističnega načrtovanja in drugih omenjenih kaznivih dejanj, mu grozi do 20 let zaporne kazni. Primer bo obravnavalo sodišče v Dunajskem Novem mestu. Njegov odvetnik je obtožbe pred tem že zavrnil, po vložitvi obtožnice pa komentarja ni podal.

V okviru preiskave je nemško sodišče že lani obsodilo 16-letnika sirske narodnosti, ki je pomagal pri načrtovanju napada na koncert Taylor Swift na Dunaju. Sodišče je v njegovem primeru dosodilo 18 mesecev pogojnega zapora, ker je sodeloval pri svetovanju in povezovanju z drugimi osumljenci.