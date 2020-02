Tears for Fears: 35 let albuma pesmi z 'velikega stola'

Curt SmithinRoland Orzabal sta se srečala v 70. letih prejšnjega stoletja v britanskem Bathu, ko sta po razpadu "mod" skupine Graduate ustanovila duo Tears for Fears. Nekateri so ju uvrstili med novovalovske sintpop skupine, ki so takrat vznikale kot gobe po dežju. Od Fad GadgetinThe Normal od založbe Mute do tega, da je Daniel Millerodkril Depeche Mode, iz katerih je že po prvem albumu odšel Vince Clarke in ustanovil kratkotrajen projekt The Assembly, nato pa Yazoo z Alison Moyet in pozneje Erasure. Pa vse do The Human League, iz katerih so nato vznikli tudi Heaven 17, pa gejevski trio Bronski Beat, UltravoxzMidgeem Urom, Soft CellzMarcom Almondom in tako naprej.

A Tears For Fears sta že s prvim albumom The Hurting iz leta 1983 pokazala, da ni zgolj sintpop muha enodnevnica, saj sta na album uvrstila precej zanimive, celo plemenske zvoke in poskrbela za ubrano izmenjujoče se petje, hkrati pa postregla z odličnimi pesmimi, kot so Mad World, ChangeinPale Shelter. Hkrati sta poskrbela za iskren prvenec, na katerem sta pokazala globino svojih duš.