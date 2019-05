Teden dni festivalske svobode z Edom Sheeranom in Foo Fightersi

Madžarsko glavno mesto Budimpešta že tradicionalno sedem dni v avgustu živi za kulturo in glasbo, festival Sziget je namreč v skoraj treh desetletjih postal eden največjih in najbolj prepoznavnih evropskih festivalov, ki privablja na sto tisoče obiskovalcev iz vsega sveta. Tradicionalno se uvršča tudi med najboljše evropske festivale, k tem pa seveda pripomore tudi pester glasbeni in kulturni program.

Óbudai-sziget (sziget v madžarščini pomeni otok), največji otok na reki Donavi v Budimpešti, je v lanskem letu v sedmih dneh obiskalo več kot pol milijona obiskovalcev. Na stotine glasbenikov in različnih umetnikov na več deset odrih obiskovalcem nudi vse od trenutno največjih svetovnih glasbenih zvezd do jazz in opernih nastopov, cirkusov, različnih turnirjev, joge, TED pogovorov in celo tečajev lončarstva.

Letos bo festival potekal od 7. do 13. avgusta, da se ne bo veliko spalo pa bodo med drugim poskrbeli Foo Fighters, Florence and the Machine, Post Malone, Ed Sheeran, Twenty One Pilots, The National, The 1975, Martin Garrix, Years & Years, Macklemore, Tom Odell, James Blake, Of Mice and Men, Franz Ferdinand, Razorlight in mnogi drugi.