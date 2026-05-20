Tehnične težave na Evroviziji: Duhovit odziv češke delegacije navdušil

Med sobotnim finalnim nastopom češkega predstavnika Daniela Žižke na tekmovanju za pesem Evrovizije je prišlo do tehničnih težav med prenosom v živo. Gledalci pred zasloni so večkrat opazili motnje v sliki, kratka zamrznjenja prenosa in nejasne kadre kamere. V enem trenutku je bil v prenosu viden tudi snemalec, kar je dodatno opozorilo na težave. Situacijo je v živo med drugimi komentiral tudi dolgoletni evrovizijski komentator Graham Norton, ki je dogajanje pospremil s humorjem: "Ali je snemalec padel?" V svojem prepoznavnem slogu je namignil, da je "nekaj narobe s kamero", kar je trenutek še dodatno izpostavilo gledalcem po Evropi. "Vokalno odličen nastop, vendar je bilo kar nekaj tehničnih težav, ki se niso pojavile na nobeni od vaj," je zaključil Norton.

Vse to bi bilo več kot dovolj za nezadovoljstvo v češkem taboru, pritožbo in madež na celotni evrovizijski izkušnji, a so se Čehi namesto tega odločili za duhovit odziv. Neposrečeno situacijo so posrečeno obrnili s pomočjo šaljivega posnetka, ki je hitro zaokrožil na družbenih omrežjih in postal viralna senzacija.

Na posnetku vidimo češko delegacijo, ki po nastopu iz svojega tabora veselo maha gledalcem in vmes "zamrzne", kot je med nastopom zamrznila tudi slika prenosa. Njihovo sporočilo je delovalo bolj kot šala kot pritožba – želeli so poudariti, da Evrovizija pač včasih prinese tudi nepredvidljive trenutke, ki so del šova. Številni oboževalci so bili po drugi strani mnenja, da bi morala Češka dobiti dovoljenje za ponovitev nastopa, a je šlo po pojasnilih organizatorjev za tehnično napako v produkciji prenosa, pri čemer zvok in sam nastop pevca nista bila prizadeta. Nastop zato ni bil prekinjen niti ponovljen. Evrovizijska pravila sicer dovoljujejo možnost ponovitve nastopa v primeru hujših tehničnih težav, vendar je Evropska radiodifuzna zveza (EBU) ocenila, da v tem primeru ni šlo za napako takšnega obsega.

Češka ekipa je dogodek za tuje medije kasneje tudi komentirala, in sicer v sproščenem tonu, kar je celotni zaplet hitro spremenilo v enega bolj "evrovizijskih" trenutkov večera.