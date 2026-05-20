Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Tehnične težave na Evroviziji: Duhovit odziv češke delegacije navdušil

Češka, 20. 05. 2026 12.10 pred 39 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A. J.
Češki predstavnik Daniel Žižka.

Med neposrednim prenosom evrovizijskega finala in češkim nastopom je prišlo do motenj v sliki in vključitve snemalca v kader. Medtem ko so gledalci čakali na pojasnila, pa so češki predstavniki dokazali, da se tudi s težavami na odru znajo spopasti s humorjem. Njihov domiselen in šaljiv posnetek je postal viralna uspešnica na spletu.

Med sobotnim finalnim nastopom češkega predstavnika Daniela Žižke na tekmovanju za pesem Evrovizije je prišlo do tehničnih težav med prenosom v živo. Gledalci pred zasloni so večkrat opazili motnje v sliki, kratka zamrznjenja prenosa in nejasne kadre kamere. V enem trenutku je bil v prenosu viden tudi snemalec, kar je dodatno opozorilo na težave.

Situacijo je v živo med drugimi komentiral tudi dolgoletni evrovizijski komentator Graham Norton, ki je dogajanje pospremil s humorjem: "Ali je snemalec padel?" V svojem prepoznavnem slogu je namignil, da je "nekaj narobe s kamero", kar je trenutek še dodatno izpostavilo gledalcem po Evropi. "Vokalno odličen nastop, vendar je bilo kar nekaj tehničnih težav, ki se niso pojavile na nobeni od vaj," je zaključil Norton.

Daniel Žižke med finalnim nastopom.
Daniel Žižke med finalnim nastopom.
FOTO: Profimedia

Vse to bi bilo več kot dovolj za nezadovoljstvo v češkem taboru, pritožbo in madež na celotni evrovizijski izkušnji, a so se Čehi namesto tega odločili za duhovit odziv. Neposrečeno situacijo so posrečeno obrnili s pomočjo šaljivega posnetka, ki je hitro zaokrožil na družbenih omrežjih in postal viralna senzacija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na posnetku vidimo češko delegacijo, ki po nastopu iz svojega tabora veselo maha gledalcem in vmes "zamrzne", kot je med nastopom zamrznila tudi slika prenosa. Njihovo sporočilo je delovalo bolj kot šala kot pritožba – želeli so poudariti, da Evrovizija pač včasih prinese tudi nepredvidljive trenutke, ki so del šova. Številni oboževalci so bili po drugi strani mnenja, da bi morala Češka dobiti dovoljenje za ponovitev nastopa, a je šlo po pojasnilih organizatorjev za tehnično napako v produkciji prenosa, pri čemer zvok in sam nastop pevca nista bila prizadeta. Nastop zato ni bil prekinjen niti ponovljen.

Evrovizijska pravila sicer dovoljujejo možnost ponovitve nastopa v primeru hujših tehničnih težav, vendar je Evropska radiodifuzna zveza (EBU) ocenila, da v tem primeru ni šlo za napako takšnega obsega.

Češki predstavnik Daniel Žižka.
Češki predstavnik Daniel Žižka.
FOTO: Profimedia

Češka ekipa je dogodek za tuje medije kasneje tudi komentirala, in sicer v sproščenem tonu, kar je celotni zaplet hitro spremenilo v enega bolj "evrovizijskih" trenutkov večera.

Razlagalnik

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je največje združenje javnih medijskih hiš na svetu, ustanovljeno leta 1950. Njena primarna vloga je zagotavljanje sodelovanja med nacionalnimi radiotelevizijami, izmenjava vsebin in tehnična podpora pri mednarodnih prenosih. Pri tekmovanju za pesem Evrovizije EBU deluje kot organizator in regulator, ki postavlja stroga pravila tekmovanja, nadzoruje poštenost glasovanja, skrbi za produkcijske standarde in zagotavlja, da se dogodek prenese po vsej Evropi in širše.

Graham Norton je priznan irski televizijski in radijski voditelj, igralec ter pisatelj, ki je v Veliki Britaniji postal ikona predvsem zaradi svoje dolgoletne pogovorne oddaje 'The Graham Norton Show'. Znan je po svojem hitrem jeziku, pronicljivem humorju in sposobnosti, da ustvari sproščeno vzdušje med zvezdniki. Za evrovizijsko občinstvo je ključna figura, saj je leta 2009 nasledil legendarnega Terryja Wogana kot britanski komentator tekmovanja, kjer s svojim značilnim sarkastičnim in duhovitim slogom komentiranja pomembno sooblikuje izkušnjo gledalcev.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
evrovizija tehnične težave odziv češka

Drama po Evroviziji: nič točk Ukrajini, direktor moldavske televizije odstopil

24ur.com Katere spletne šale na račun Evrovizije so najbolj nasmejale?
24ur.com Poljski mediji predstavo Ponitke primerjali s predstavami LeBrona Jamesa
24ur.com Se Slovenci znamo pošaliti na svoj račun?
24ur.com Neprimeren humor o slepoti in Kosovel, ki se je izkazal za Kajuha
24ur.com 'Gospodje' Danci niso skrivali razočaranja, a pohvalili kvalitetno Slovenijo
24ur.com Na žaru z Ladom Bizovičarjem nasmejal številne znane Slovence
24ur.com Angleški mediji neprizanesljivi, srbski navijači žvižgali, mediji pozivali na odgovornost
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
20. 05. 2026 12.44
Evrovizija je ena velika skorumpirana prireditev v organizaciji Izraela ....
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Ali otroci z "nenavadnimi imeni" pogosteje doživljajo zbadanje?
Ali otroci z "nenavadnimi imeni" pogosteje doživljajo zbadanje?
zadovoljna
Portal
Te sandale Kate Middleton nosi že leta in vedno znova ukradejo pozornost
Navdušila v vroči rdeči obleki
Navdušila v vroči rdeči obleki
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
vizita
Portal
To sta leti, ko se telo najhitreje postara
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
cekin
Portal
Kako realno znižati račun za elektriko tudi do 80 %
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
moskisvet
Portal
Videti je, kot da je pravkar dopolnila 35 let, v resnici pa jih ima 70
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
dominvrt
Portal
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Neverjetno, kaj vse se dogaja v čebeljem panju
Neverjetno, kaj vse se dogaja v čebeljem panju
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
okusno
Portal
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Njoki z zelenjavo iz pečice
Njoki z zelenjavo iz pečice
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
voyo
Portal
Blanca
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725