Teja Jugovic: Primarno nisem nikoli bila pevka

V življenju se da popolnoma vse, če imaš okrog sebe ljudi, ki te brezpogojno podpirajo, pravi Teja Jugovic, ki je svojo življenjsko filozofijo še potrdila in izdala svojo prvo pesem Moj mali svet, ki sta jo ustvarila skupaj z Rokom Lunačkom, vodjo skupine Flirrt. Kljub temu vplivnica poudarja, da ni in nikoli ne bo pevka, je pa bil izid pesmi nekaj, kar si je želela v življenju izkusiti, hkrati pa možu dokazati, da zna peti.

Teja Jugovic je izdala svojo prvo pesem. FOTO: POP TV icon-expand

"V studiu so mi pokazali, kaj vse se da z glasom narediti, zato mislim, da je lahko tisti, ki ima vsaj malo posluha, kar hitro pevec. Neka osnova je bila, komad je bil napisan tako, da ni pretežek za moje glasilke, če bi mi napisal Rok težji komad, ga ne bi mogla zapeti, tako da primerno nisem nikoli bila pevka, je pa to povzetek, ki se ga je dalo v pesmi najlepše pokazati," nam je na predstavitvenem dogodku povedala Teja. Vplivnica je človek, ki počne veliko različnih stvari, eno od teh, ki jih je imela na seznamu pa je sedaj odkljukala. Zakaj se vedno znova poda v stvari, za katere pravi, da to ni ona, a se jih na koncu vseeno loti? "Včeraj sem spremljala nekega milijonarja, ki sedaj investira milijone v to, da bo večno živel, ampak po pravilih, kdaj bo šel spat, kdaj bo jedel, zaužil bo veliko dodatkov ... skratka nič uživanja v življenju. Meni pa se zdi ravno obratno, jaz mislim, da je življenje tako kratko, da ga moramo res izživeti. Rada počnem stvari, ki me osrečujejo. To me polni in mi daje energijo ter je ena najpomembnejših stvari, da uživam," odgovarja vplivnica.

Teja hkrati razkriva, da ima na svojem seznamu opravil že zelo veliko kljukic, hkrati pa poudarja, da je ena največjih kljukic njen mož, saj je on tisti, ki uresničuje njene želje. Dodaja še, da te želje pridejo sproti, podobno pa se je zgodilo tudi s pesmijo, katere naslov je Moj mali svet. "To je komad, ki je napisan za vsakega, saj se v njem lahko najdemo vsi. Dejansko je bil napisan za mojo družino, za moje otroke in starše in poudarja vrednote družine. To mi je zelo pomembno, a se v sodobnem svetu izgublja, saj vsi hitimo in se ne ustavimo. Ne pogledamo več otrok, nismo z njimi prisotni ... In to je tisto, kar si z vsemi temi videi želim. Sem mamica in to je moj mali svet," pa nam še razložila o pomenu pesmi. Predstavitve se je udeležila tudi Tejina dobra prijateljica Indira Ekić, ki novopečene pevke sedaj ne gleda nič drugače: "Poznam jo šest let, ženska si upa vse in je moja velika inspiracija."