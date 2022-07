Tekmovalca Talentov združila moči: navdih za pesem dobila v Valenciji

Petra Ceglar , 22-letna pevka in avtorica, ki jo prepoznamo po zapomljivih melodijah in bleščeči opravi na odrih, v zadnjih letih s predanostjo in trdim delom gradi svojo glasbeno kariero. Širši javnosti se je predstavila v zadnji sezoni oddaje Slovenija ima talent in z naborom avtorskih skladb, ki osvajajo radijske postaje. Pred kratkim se je vrnila s študijske izmenjave v Španiji, natančneje Valencii, kjer je pol leta živela obdana s soncem in plesom. Odločila se je, da izkušnjo svojega pestrega življenja v Španiji prenese v novi poletni radijski hit No pasa nada, pregovorna španska fraza, ki v slovenščini pomeni "ni problema". K sodelovanju je povabila Jonatana Hallerja , ki se je Sloveniji prav tako predstavil na odru Talentov, v zadnjih letih pa deluje na relaciji Lizbona – Ljubljana. Jonatan novo nastali pesmi s španskim pevskim vložkom doda reggaeton "vibe".

Petra je o pesmi povedala: "Prvi demo je nastal v sončnem februarju v Valencii. 'No pasa nada' nam je bila vsem študentom ena izmed najbolj zabavnih in prepoznanih španskih fraz, ki pomeni 'ni problema, vse bo okej', v hecu smo jo uporabljali vsak dan. Tako sem takoj vedela, kako bo naslov moje naslednje pesmi (smeh). Končni izdelek me bo vedno spominjal na to noro izkušnjo življenja v Španiji." Singel govori o poletni romanci, za katero vemo, da ne bo trajala dolgo, saj zaljubljenca živita popolnoma drugačno življenje, vsak na drugem koncu sveta. "Dokler smo mladi, uživajmo v trenutku, pa čeprav nam kdaj čustva ponagajajo, 'no pasa nada', pred nami je še vse življenje," dodaja Petra, ki je za novo pesem posnela tudi videospot skupaj z mlado ustvarjalno ekipo. Zgodba na abstrakten način pokaže dva različna svetova Petre in Jonatana, ki se za trenutek združita ob morju.

Kako je prišlo do sodelovanja z Jonatanom Hallerjem?

"Jonatana sem prvič opazila nekaj let nazaj na Talentih, zelo ga cenim kot izvajalca in verjamem, da ga čaka super kariera. Ko sem konec maja počasi zaključevala komad, mi je ob poslušanju manjkala tista pika na i. Tako sem pomislila na Jonatana in mu napisala sporočilo na Instagram, v upanju, da bi skupaj ustvarila španski del. Bil je za in z izdelkom sem zelo zadovoljna!" je pojasnila Petra.