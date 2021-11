Tekmovalka Talentov želi s svojo glasbo ljudem pomagati

Petra Ceglar je letos nastopila v avdicijski oddaji Slovenija ima Talent, kjer je za Branka, katerega sicer ni navdušil njen nastop, spisala kratko šaljivo pesem. V polfinale se sicer ni uvrstila, ji pa to ni odvzelo zagona do glasbe - ustvarila je namreč svojo peto avtorsko skladbo Ideal. 21-letna glasbenica, ki trenutno študira v Valenciji si želi, da bi njena glasba dosegla čim več ljudi, saj si z nasveti, ki jih med vrsticami deli v besedilih, prizadeva ljudem pomagati.

icon-expand Petra Ceglar predstavlja svojo peto avtorsko skladbo Ideal. FOTO: osebni arhiv

Pesem Ideal je nastala pod Petrinim peresom, aranžma pa je ustvarila v sodelovanju s slovenskim glasbenikom Alexom Volaskom. Besedilo govori o tem, kako si ljudje neprestano v mislih ustvarjamo idealno podobo osebe ali dogodka, naposled pa nas realna slika kasneje razočara zaradi prevelikih pričakovanj ali slepih prepričanj. "Sama si velikokrat v mislih ustvarjam previsoka pričakovanja ali pa cilje, želje, situacije, ki se, po vsej verjetnosti, v realnem svetu ne morajo zgoditi. Pesem Ideal izhaja iz ljubezenske tematike, in sicer opeva, kako nas ljubezen zlahka preslepi, naposled pa razočara. Marsikdaj v mislih "zakuhamo" podobo osebe, naposled pa razočarano pridemo do spoznanja, da je ta ideal v realnosti nekaj popolnoma drugačnega,« je o vsebini skladbe povedala Petra. Pesem o novih začetkih in težavni preteklosti Za Petro je pisanje pesmi terapevtsko, saj na tak način lažje premaga nehvaležne situacije, posledično pa upa, da bo njena glasba pomagala tudi njenim poslušalcem. Pevka priznava, da si novo pesem večkrat zapoje: "Ob trenutkih nemoči mi pomaga nastaviti misli nazaj na pravo in zdravo mesto." Ideal opeva nov začetek in pretrgano vez z negativnimi preteklimi dogodki, pojasnjuje tekmovalka Talentov: "Letos sem prebrala kar nekaj knjig, ki opisujejo, kako smo ljudje zlahka ujeti v lastno preteklost in stare negativne vzorce, ter s tem izzovemo, da se nam pretekle situacije dogajajo znova in znova. Nekateri so vedno prevarani, spet drugi neuspešno lovijo uspeh, imajo težave z zdravjem ali s samopodobo, se vrtijo v začaranem krogu nesrečnih ljubezni, si neprestano ustvarjajo idealne, perfektne podob ... Ko želimo preboleti takšno situacijo in začeti znova, nas 'strup preteklosti', kakor sama pravim slabim vzorcem, ki izhajajo iz preteklih dogodkov in prepričanj, zlahka vleče nazaj v objem negativnih emocij. Te pa lahko premagamo z osredotočenostjo nase, na sedanji trenutek, s spremembami ter s hvaležnostjo za vse dobro okoli nas."

icon-expand Petra je na avdiciji Branka presenetila s pesmijo o njem. FOTO: Damjan Žibert

Z nastopom v oddaji Slovenija ima talent so se ji uresničile sanje Petra pravi, da si je že od malega želela nastopati na odru Talentov, zato so se ji letos otroške sanje uresničile. Na avdiciji je pela avtorsko skladbo Dovolj mi je in se uvrstila v naslednji krog. Po koncu nastopa je žiriji podarila darilce - duhovito pesem v verzih, ki je nasmejala dvorano. Nekaj verzov je posvetila Branku Čakarmišu: "Ton zgrešen mu ne uide, do živega mu nič ne pride. A ko harmonika zaigra, srce mu zlahka omehča …" V videospotu predstavila Petro iz preteklosti in sedanjosti Študentka marketinga je pesmi dodala tudi vizualno podobo. Zgodba videospota predstavlja kar dve Petri, prvo iz preteklosti in drugo iz sedanjosti. Tista iz preteklosti je nemočna, neslišna, prizadeta, medtem ko je 'Petra iz sedanjosti' samozavestna, močna, slišana in srečna. Poleg zgodbe spot postreže tudi z energičnimi plesnimi deli, ki so jih zaplesale njene prijateljice Neža Čuk, Liza Marjanović, Manja Ostrež Ravnikar in Žana Brilej.