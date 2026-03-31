Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Tekmovanje za Pesem Evrovizije bo prvič potekalo tudi v Aziji

Bangkok, 31. 03. 2026 12.50 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
A. J.
Evrovizija Azija

Največje glasbeno tekmovanje na svetu se širi izven evropskih meja. Azijska različica s finalom novembra v Bangkoku je že potrdila udeležbo desetih držav, organizatorji pa obljubljajo spektakel, ki bo združil bogato kulturno dediščino in talente iz vse regije.

Glasbeno tekmovanje za Pesem Evrovizije, ki že od leta 1956 združuje evropske države, bo prvič v zgodovini dobilo tudi azijsko različico. Svojo udeležbo so že potrdili izvajalci desetih držav, vključno z Južno Korejo, Butanom, Tajsko, Vietnamom, Malezijo, Kambodžo, Laosom in Filipini. Kot so sporočili na uradni spletni strani tekmovanja, bo do novembrskega finala sodelujočih držav še veliko več.

Države bodo najprej gostile svoje nacionalne izbore pred velikim finalom v Bangkoku, ki bo v živo predvajan 14. novembra.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ob 70. obletnici tekmovanja za Pesem Evrovizije se nam zdi še posebej pomembno, da novo poglavje začnemo z Azijo - regijo z bogato kulturo in številnimi talenti," je v izjavi dejal Martin Green, direktor tekmovanja za Pesem Evrovizije pri EBU. Bangkok je idealno mesto za gostiteljstvo tekmovanja, saj je, kot je izjavil predstavnik tajske turistične agencije Chuwit Sirivajjakul, to mesto, ki je "vedno bilo stičišče kultur, kjer glasba napolnjuje zrak in kjer je praznovanje del vsakdanjega življenja".

Glavni gala večer, ki ga organizira Evropska radiodifuzna zveza, vsako leto privabi več kot 100 milijonov gledalcev po vsem svetu.

Preberi še Znane države obeh polfinalov letošnje Evrovizije

Glavno evropsko tekmovanje letos, na katerem bo sodelovalo 35 držav, je načrtovano maja na Dunaju. Islandija, Irska, Nizozemska, Slovenija in Španija letos bojkotirajo zaradi nesoglasij glede udeležbe Izraela. Tekmovanje formalno želi postaviti pop glasbo pred politiko, a se je že večkrat znašlo v središču svetovnih dogodkov. Rusija je bila leta 2022 izključena po obsežni invaziji na Ukrajino.

Podobne napetosti bi lahko nastale tudi v Aziji. Tajska in Kambodža sta imeli lani namreč dvakrat oborožene spopade na meji.

evrovizija azija bangkok

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
abmam
31. 03. 2026 13.50
Kdo to sploh še posluša in gleda? Eno samo afnanje in politično ozadje.
Odgovori
0 0
royayers
31. 03. 2026 13.49
Sirjenje genocida in ostalih vojnih zlocinov v Azijo. Krasno.
Odgovori
0 0
medvedJEkriv
31. 03. 2026 13.46
Bojkot za vedno, samo v Evropi je EVROVIZIJA!!!
Odgovori
0 0
medvedJEkriv
31. 03. 2026 13.47
Pa še ta je bolj afnanje LGBTQ..........,kot pa izbor najboljše pesmi......
Odgovori
0 0
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615