Tekmovanje za Pesem Evrovizije bo prvič potekalo tudi v Aziji

Glasbeno tekmovanje za Pesem Evrovizije, ki že od leta 1956 združuje evropske države, bo prvič v zgodovini dobilo tudi azijsko različico. Svojo udeležbo so že potrdili izvajalci desetih držav, vključno z Južno Korejo, Butanom, Tajsko, Vietnamom, Malezijo, Kambodžo, Laosom in Filipini. Kot so sporočili na uradni spletni strani tekmovanja, bo do novembrskega finala sodelujočih držav še veliko več. Države bodo najprej gostile svoje nacionalne izbore pred velikim finalom v Bangkoku, ki bo v živo predvajan 14. novembra.

"Ob 70. obletnici tekmovanja za Pesem Evrovizije se nam zdi še posebej pomembno, da novo poglavje začnemo z Azijo - regijo z bogato kulturo in številnimi talenti," je v izjavi dejal Martin Green, direktor tekmovanja za Pesem Evrovizije pri EBU. Bangkok je idealno mesto za gostiteljstvo tekmovanja, saj je, kot je izjavil predstavnik tajske turistične agencije Chuwit Sirivajjakul, to mesto, ki je "vedno bilo stičišče kultur, kjer glasba napolnjuje zrak in kjer je praznovanje del vsakdanjega življenja". Glavni gala večer, ki ga organizira Evropska radiodifuzna zveza, vsako leto privabi več kot 100 milijonov gledalcev po vsem svetu.