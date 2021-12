Teksaško vesoljsko plovilo pristaja na Luni

Zapravljena blaženost raperke 070 Shake je le utopična ideja.

ALICIA KEYS - Only You (Originals)

Čeprav se v napevu ne zgodi kaj prida, je občutek, ki ga ta odseva, takoj prepoznan. Lažje ga je opisati kot preplet razočaranja, apatije in lastne nemoči. Alicia Keys je večino tovrstnega interpretacijskega patosa pridobila šele na svojih zadnjih delih. Pri čemer ne gre za njene srčne težave. Pač pa avtoričino narativno zrelost. Obenem pa tudi za vedno bolj izpopolnjen skladateljski stil. Aktualni album slavne newyorške kantavtorice, naslovljen le kot Keys, je izjemen. Nenazadnje tudi zato, ker ima Only You, tako kot še številni drugi odlični bolj-kot-ne baladni komadi, v paketu tudi svojo hitrejšo in slogovno nepredvidljivo izvedenko. Konkretno. Only You z oznako Unlocked je preveden v fantastičen house groove. Le dobri songi lahko dobijo dobre dvojnike. Očarljivo. Ocena: 4,5 KHURANGBIN & LEON BRIDGES - B-Side

Totalni Teksas. Na eni strani odbiti, introventirani retro funky groove manijaki, na nasprotni pa soul lirik, prav tako mahnjen na starošolske zvočne vibracije. Mehaniki obeh udeleženi strani se idealno ujemata. Teksašani – vsi štirje so od tam – se v hipu razbohotijo, a ravno do točke, ko se publika, bodisi pod odrom bodisi izpostavljena njihovim posnetkom ali pač temu videu, prične zadovoljno odzivati, beri, z blaženimi nasmeški prikimavati v ritmu. Prihajajoči mini album, na katerem bo zaveden ta song, se bo imenoval Texas Moon (Teksaški mesec). V mislih smo že odleteli nanj. Ocena: 5 070 SHAKE FT. NLE CHOPPA - Loose My Cool

Hiphop, kot ga narekuje ambientalni pop. Novih generacij in njihovih značilnih ultra-pomehkuženih muzik ne gre podcenjevati. Izraz, ki ga na sceni utrjuje 070 Shake, je še bolj milnat, kot je, na primer, rap/trap kakega Dona Toliverja. Kmalu že zelo znana raperka iz New Jerseyja jih šteje 24, gost v njeni novi uspešnici pa komaj 19. A to, kar dejansko slišimo v Loose My Cool, je meditativno in nič-hudega-hoteče. Posebne sorte božičnica, pač. Prehajamo v dobo univerzalnega odpuščanja. V prihodnje bomo le še lebdeli. Tako ali tako pa je vsega, to se ve že dolgo, kriv Justin Bieber. Ocena: 4 TEMS - Crazy Tings

