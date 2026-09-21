Telegram predstavljajo pesem o lepih stvareh, ki se prehitro končajo

"Ne it zveni in diši po poletju, ker je takrat tudi nastala, a v resnici je pesem o lepih stvareh, ki se prehitro končajo," je o pesmi povedal Martin Lunder, ki je avtor glasbe in besedila.
Videospot je tudi tokrat režiral Matej Grginič, ki s skupino sodeluje že od samih začetkov. Glavna vloga tokrat pripada igralcu Nebojši Rako, ki je svoje šolanje opravil na Akademiji v Beogradu. Igral je v številnih predstavah tako v Srbiji kot tudi v Sloveniji. Poleg tega je nastopal v različnih serijah, kot so Primeri inšpektorja Vrenka, srbskih serijah Klan in Cena uspeha, trenutno pa snema serijo na Hrvaškem.
"Pesem sem doživel kot zgodbo o dveh ljudeh, ki sta za kratek trenutek našla nekaj zelo močnega, potem pa to izgubila. Zato sem želel spot zgraditi bolj kot spomin – ne kot linearno zgodbo. Snemali smo precej spontano, skoraj voajersko in mešali trenutke, za katere ne veš čisto, ali se zares dogajajo ali so samo njun spomin oziroma predstava," je povedal režiser.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.