Telegram predstavljajo pesem o lepih stvareh, ki se prehitro končajo

"Ne it zveni in diši po poletju, ker je takrat tudi nastala, a v resnici je pesem o lepih stvareh, ki se prehitro končajo," je o pesmi povedal Martin Lunder, ki je avtor glasbe in besedila.

Telegram FOTO: Iva L. Novak

Videospot je tudi tokrat režiral Matej Grginič, ki s skupino sodeluje že od samih začetkov. Glavna vloga tokrat pripada igralcu Nebojši Rako, ki je svoje šolanje opravil na Akademiji v Beogradu. Igral je v številnih predstavah tako v Srbiji kot tudi v Sloveniji. Poleg tega je nastopal v različnih serijah, kot so Primeri inšpektorja Vrenka, srbskih serijah Klan in Cena uspeha, trenutno pa snema serijo na Hrvaškem.