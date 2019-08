Teorija zarote ali resnica? So Kubricka ubili 666 dni pred letom 2001?

Eno od zanimivih hollywoodskih dejstev je, da je Stanley Kubrick umrl 666 dni pred 1. januarjem leta 2001. 2001: Odiseja v vesolju je eden od njegovih najbolj vizionarskih in pomenljivih filmov, nekater pa so prepričani, da so Kubricka umorili, ker je razkril temne plati iluminatov in hollywoodske elite.

Stanley Kubrick naj bi verjel, da pedofili vodijo svet. So ga umorili, ker je razkril temne plati iluminatov in hollywoodske elite? FOTO: Profimedia

Ena od možnih "teorij zarote" je namreč ta, da je možno, da je bil režiser Stanley Kubrick, poznan po filmih kot so Lolita, Steze slave, Izžarevanje, Peklenska pomaranča, Full Metal Jacket, sam priča elitnim zabavam iluminatov, kot je bila npr. tista družine Rothschild in njihovih slavih gostov, kjer so bili vsi v maskah. Kubrick je namreč umrl samo nekaj dni potem, ko je studiu Warner Bros pokazal svojo verzijo filma Oči široko zaprte (Eyes Wide Shut) leta 1999. A kar smo videli v kinih in na domačih videoformatih več kot očitno ni film, ki ga je Kubrick želel, da ga občinstvo vidi. Studio je namreč izrezal 24 minut filma, za katere nihče ne ve, kaj je bilo v njih. Je razkril bizarni svet skritih seks zabav iluminatov in njihove perverzno-satanistične obrede najvišjih slojev, kjer naj bi se šli Luciferijanske rituale, ki so segli vse do kanibalizma in človeških žrtvovanj? Najbrž nikoli ne bomo izvedeli, Jay Myers pa v svojem kratkem dokumentarcu The Real Eyes Wide Shut (Prave oči široko zaprte) trdi, da je sta bila Tom CruiseinNicole Kidman za film nalašč izbrana, četudi nista primerna za vlogi protagonistov. Četudi je dr. Bill Harford premožen, se mu ne sanja, da je njegova žena Alice del iluminati kulta, saj naj bila njegova nevednost alegorija na ameriško občinstvo. Ena od možnih teorij je tudi ta, da je Cruise nekaj podobnega videl v Hollywoodu in se je zato zatekel k scientologiji z željo po zaščiti.

Po Kubrickovi smrti so iz filma izrezali 24 minut. FOTO: Profimedia

Družina Rothschild je namreč 12. decembra leta 1972 organizirala zabavo v maskah, na gradu Ferrieres blizu Pariza, ki so ga osvetili kot da je v "plamenih pekla", hkrati pa je sumljivo podoben tistemu, ki ga je v filmu Oči široko zaprte pokazal Kubrick. Med gosti zabave Rothschildov pa je bila smetana iluminatov, od umetnikov, modnih kreatorjev do drugih zvezdnikov in kraljevih glav. Goste so sprejeli moški v mačjih maskah, ki so jih vodili v glavno sobo, kjer je Marie-Helene de Rothschild čakala v veliki maski jelena z velikanskimi rogovi na glavi. Maske rogov so bile zgodovinsko del poganskih ritualov. Povabljenci so dobili vabila, ki so bila napisana nazaj in so potrebovali ogledalo, da so jih lahko prebrali, kar nakazuje na načelo Aleistra Crowleyja, da naredi vse v obratni smeri (nazaj). S te zabave obstaja nekaj zanimivih in bizarnih fotografij, celo poškodovanih lutk otrok na mizah, kar naj bi nakazovalo na njihovo sovraštvo do človeštva. Med gosti je bil tudi Salvador Dali, Audrey Hepburn pa je nosila na glavi kletko, kar nakazuje na "kontrolo uma". Ena bolj bizarnih podob s te zabave pa je bila podoba gole ženske lutke, kot na nekakšnem oltarju za darovanje, ki ob kateri sta dva moška, kar sta kasneje upodobili tudi performerka Marina Abramović in pevka Katy Perry v videospotu Bon Appetite. Zanimiva podrobnost je tudi, da ko v filmu razkrijejo Cruisa kot sleparja, da voditelj maskirane zabave sedi na stoli z izrezljanim dvoglavim orlom, ki je znak družine Rothschild in je tudi del njihovega grba. Da je stvar še bolj resnična, pa priča dejstvo, da je Kubrick omenjene prizore posnel v dejanski vili Rothschildov, Mentmore Towers v britanskem Buckinghamshireu.

Obstaja sum, da so iz filma odstranili celoten prizor, nekaj, kar je osmislilo vse ostale prizore, kar niso bili le naključni klipi, saj je bil očitno tako pomemben, da ga Kubrick ni želel odstraniti iz končnega filma. Nekaj podobnega se mi je zgodilo tudi pri filmu Izžarevanje, saj je bila evropska različica izrezana in kar 27 minut krajša od originalno mišljenega filma. Kar so kasneje popravili z DVD izdajo prvotne različice filma, kar pa se pri Oči široko zaprte(žal) očitno nikoli ne bo zgodilo. Kubrick naj bi sicer menil, da bodo predstavniki studia Warner Bros film sovražili in da "bodo ubijali", na večer, ko jim je pokazal film v Londonu, pa je bilo potem menda slišati 45 minut kričanja med njim in studijskimi možmi. Kubrick pa naj bi jim rekel, da "ne smejo spremeniti filma, saj ima tako zapisano v pogodbi". Nato naj bi jezno oddrvel iz prostora in to je bilo zadnjič, ko ga je kdor koli videl. Zato se postavlja vprašanje, ali je bil Stanley Kubrick res umorjen zaradi skrivnosti, ki jih je razkril v filmi Oči široko zaprte? Številni raziskovalci so prepričani, da je to res, saj je veliko čudnih naključij, ki so pripeljale do njegovega nenadnega konca. Umrl je nekaj dni potem, ko je film predstavil studiu, čeprav si je izgotovil popolni nadzor nad končno različico filma, je studio zavrnil, da bi pokazal, kaj je bilo v izrezanih 24 minutah filma. Številni verjamejo, da je so hollywoodske elite, jezne nad razkritjem, Kubricka umorile, da bi lahko na novo zmontirali film in da ne bi bilo nobene možnosti, da bi se kdaj koli razkrilo, kaj je bilo v prvotni različici filma. Da pa je vse skupaj še huje, pa je Kubrick umrl 666 dni pred 1. januarjem leta 2001, prvim dnem letnice njegovega najbolj znamenitega filma 2001: Odiseja v vesolju.

Nekateri so prepričani, da so iz filma izrezali nekaj, kar je osmislilo vse ostale prizore, ki so sicer nekako težko razložljivi. FOTO: Profimedia