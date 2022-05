Težave na Evroviziji: nenavadno točkovanje in hekerski napadi

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je sporočila, da ni upoštevala rezultatov šestih držav, saj predvidevajo, da je prišlo do manipuliranja s točkovanjem strokovnih žirij. Rezultate teh držav so nadomestili s točkami, ki so jih izračunali s pomočjo rezultatov držav s podobnim vzorcem točkovanja. Organizatorji Evrovizije pa so imeli težave tudi s hekerskimi napadi, saj je italijanska policija sporočila, da so med tekmovanjem preprečili več kibernetskih napadov proruske skupine Killnet.

Neveljavno točkovanje strokovnih žirij šestih držav Letošnjo tekmovanje za pesem Evrovizije, na katerem je slavila Ukrajina, ni potekalo brez zapletov, saj so imeli organizatorji nekaj težav s točkovanjem. Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki je odgovorna za seštevanje točk, je morala izločiti točke strokovne žirije iz šestih držav (Azerbajdžana, Gruzije, Črne gore, Poljske, Romunije in San Marina), saj so pri njih ugotovili "nenavaden vzorec točkovanja". Njihove točke so nato nadomestili s skupkom rezultatov, ki so temeljili na državah s podobnim vzorcem glasovanja v predizboru in finalu glasbenega tekmovanja.

icon-expand Rezultate so gledalcem sporočili voditelji. FOTO: Profimedia

EBU je v izjavi za javnost zapisala, da so med analizo rezultatov strokovnih žirij ugotovili nenavaden vzorec točkovanja pri šestih državah. "Da bi ravnali v skladu s pravili glasovanja, je EBU sodeloval s svojim partnerjem, odgovornim za točkovanje. Za vsako državo smo izračunali nadomestni agregirani rezultat (izračun je temeljil na rezultatih drugih držav s podobnim vzorcem točkovanja), ki je obravnaval drugi predizbor in veliki finale." Dodali so, da vsako manipuliranje z glasovanjem na tekmovanju za pesem Evrovizije jemljejo zelo resno in imajo pravico, da takšne rezultate odstranijo. Kakšne nepravilnosti so se pojavile pri državah, katerih točkovanja niso upoštevali, še ni znano.

Hekerski napadi med sobotnim finalom Težave so imeli organizatorji tudi med neposrednim prenosom Evrovizije, saj je italijanska policija sporočila, da je v prvem polfinalu in med sobotnim finalom preprečila hekerske napade proruskih skupin. Zapisali so, da so med nastopi predstavnikov in med glasovanjem preprečili več kibernetskih napadov hekerske skupine Killnet in z njimi povezane skupine Legion.