Težko pričakovani duet Luke Basija in Marka Škugorja

Marko Škugor in Luka Basi sta združila moči v težko pričakovanem duetu Ružo bila.

Komaj pred dvema letoma je na odru šova Slovenija ima talentzačel svojo kariero, danes pa jeLuka Basi eden najbolj vročih moških izvajalcev pri nas. V tem kratkem času je povzročil pravo "Basimanijo" in ne samo pri nas, navdušuje tudi naše sosede. Na Hrvaškem se je že zapisal kot eden najbolj obetavnih mladih izvajalcev, uspelo pa mu je tudi, kar ni še nobenemu slovenskemu izvajalcu: njegova aktualna skladba Sedam noći pa je uradno najbolj predvajana zabavna skladba na Hrvaškem v mesecu januarju. Prehitel je velika imena kot so Jelena Rozga, Lidija Bačić, Ivan Zakin mnogi drugi.