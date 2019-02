'Težko se je javno izpostaviti in priznati bolečino, zato želim biti iskrena'

"Navdih za pesem sem dobila iz vseh preizkušenj v prejšnjem letu, ko sem bila kar nekajkrat močno razočarana in sem se zaradi vsega skupaj malo izgubila, nisem vedela kaj in kako naprej... Poleg tega pa te, ko vsakodnevno na socialnih omrežjih gledaš 'popolna' življenja drugih, kjer večina predstavlja samo najlepšo verzijo sebe, v težkih trenutkih vse skupaj začne samo še bolj dušiti… Zato sem začela spet pisati in ustvarjati. Dojela sem, da mi na koncu dneva glasba da največ, saj skozi svoje pesmi najlažje izrazim vsa čustva," nam je povedala.

Prepričana je, da premalo delimo in kažemo svojo bolečino. "Težko se je javno izpostaviti in priznati bolečino, zato želim biti v besedilih iskrena in upam priznati, kot piše v tekstu, da se dostikrat borim sama s sabo in včasih zmagam, včasih pa tudi izgubim," pravi. Dodala je, da se zadeve sicer spreminjajo na bolje, saj vse več zvezdnikov na družbenih omrežjih upa priznati, da so v resnici osamljeni ali depresivni, čeprav imajo na milijone oboževalcev in sledilcev.

"Socialna omrežja so nas sicer na nek način povezala po celem svetu in nam lahko čudovito služijo, če jih znamo zmerno uporabljati. A bolj ko se povezujemo na medmrežjih, bolj se izgubljajo pristni stiki in druženje. (Pre)malokrat se v zadnjem času zgodi, da bi se popolnoma odklopili in se imeli tako dobro, da nam gledanje v ekran niti ne pride na pamet," še dodaja.

Spot za pesem Mozaik, ki jo je ustvarila s priljubljenim pevcem Žanom Serčičem, ki se na slovenski glasbeni sceni vedno bolj uveljavlja tudi kot producent, ter Anžetom Langusom Petrovićem, so posneli na Jamniku, ki ga dobro pozna, saj tam živi njena babica.

Nekaj kadrov so posneli kar na babičinem vrtu, prav tako so notranje kadre posneli v njeni dnevni sobi. "To, da smo lahko snemali kar pri njej doma, je bilo nekaj najboljšega! Celotno snemanje nas je razvajala z domačo hrano, ima tudi krušno peč ob kateri smo se po zunanjih kadrih prav vsi greli. Zunaj je bilo namreč peklensko mraz - snemali smo na - 8 stopinjah z močnim vetrom, na koncu sem komaj še premikala ustnice. Po snemanju sem sicer čisto zbolela, ampak za vse te lepe posnetke je bilo vredno malo potrpeti," je še dodala.