The 1975 po incidentu v Maleziji odpovedali več nastopov v jugovzhodni Aziji

The 1975 so sporočili, da so odpovedali nastope na Tajvanu in v Indoneziji. Novica o odpovedi načrtovanih koncertov prihaja le dan po tem, ko so jim malezijske oblasti prepovedale nastopati v državi. "Na žalost je zaradi trenutnih okoliščin nemogoče nadaljevati z načrtovanimi nastopi," je britanska skupina zapisala v izjavi. Dodatnih pojasnil ob tem niso podali.