The Avalanches tudi po izdaji tretjega albuma ostajajo med najbolj mističnimi ustvarjalci popa

THE AVALANCHES – We Will Always Love You

Hecna je nova stvar The Avalanches. Avstralska postava je leta 2000 poskrbela za pravo malo revolucijo. Pop vsemirje še nikoli ni bil izpostavljen tako brhkemu in lepemu kolažu samplov ali vzorcev. V tem tehnološkem razporku je pred The Avalanches za najbolj historično pomenljiv veljal prvi album kalifornijskega hip-hop producenta DJ Shadowa (Endtroducing … Mo’ Wax, 1996). Toda tisto je bil trd trip-hop in ne mehak soul-pop. Prebojni in hkrati kultni album The Avalanches, naslovljen Since I Left You, se je zdel več kot desetletje nedosegljiv piedestal. Zasedba se je nekolikanj spremenjena vrnila skoraj šestnajst dolgih let pozneje. Delo Wildflower je bilo nekaj, česar se preprosto ni dalo kar tako preprosto prišteti slavnemu predhodniku. Ob tem, da smo vmes doživeli in preživeli že tudi vzponeDaft Punk, Gorillaz, Thievery Corporation, razcvet Jungleali pa vrnitev pariškega dueta Cassius idr.

We Will Always love You je, a ne po naslovu, ena sama velikanska ambicija. Toda komadi na pričujoči celourki, nak, plata je dolga uro in četrt, so nekam premehki, da bi lahko The Avalanches še naprej častili kot posebne legende elektro-popa. Nosilni sampli ali vzorci, ki so jih The Avalanches tokrat pretopili v nove posnetke, so selekcionirani po zanimivem ključu. Kdo še pomni hit skupine The Alan Parsons Project z začetka osemdesetih ali pa dekado mlajšo uspešnico Carlinhosa Browna. Da sta med recikliranimi tudi Smokey Robinson in Burt Bacharach, ni posebno presenečenje, toda dejstvo, da je med njimi tudi sloviti jazzovski kitarist Pat Metheny, pač je. Če ne drugega, je kar 25 posnetkov praktično povsem potopljenih v najbolj pisano mavrico čarobnosti in sanjavosti zabavnih zaradi komaj končnega seznama gostujočih vokalistov ali instrumentalistov: Tricky, Perry Pharrell, Mick Jones(The Clash), Jamie XX, Neneh Cherry, Leon Bridges, MGTM, Johnny Marr, Blood Orange, Denzel Curry, Sampa The Great, Karen O, ti pa še zdaleč niso vsi.

Za vse resnično posebne, pa tudi za tiste, ki si le domišljajo, da so posebni romantiki.

Ocena: 3