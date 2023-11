The Beatles po več kot petih desetletjih znova na vrhu glasbenih lestvic

Glasbena skupina The Beatles je s svojim singlom Now and Then zasedla vrh glasbenih lestvic, s čimer so postali skupina z najdaljšim razmikom med prvo in zadnjo pesmijo, ki se je zavihtela na sam vrh. Ob tem mejniku se je že odzval Paul McCartney, ki je dejal, da mu je ob novici kar odpihnilo nogavice z nog in ga ne le sezulo.

Šest desetletij je minilo, odkar so The Beatles s svojo pesmijo From Me to You zasedli prvo mesto glasbenih lestvic, sedaj pa so uspeh ponovili z novim singlom Now and Then, ki je nastal s pomočjo starih posnetkov, na katerih je tudi glas pokojnega Johna Lennona.

icon-expand The Beatles so znova na vrhu glasbenih lestvic. FOTO: Profimedia

To pa ni edini uspeh, ki ga je pesem dosegla. Now and Then je tudi najhitreje prodajan singel na vinilu v tem stoletju, pravijo podatki Official Charts Company. Njene prve takte je leta 1978 napisal John Lennon, dokončno pa je bila pesem dokončana lani. Paul McCartney je ob uspehu dejal: "To je osupljivo. Odpihnilo me je. To je tudi zelo čustven trenutek zame. Všeč mi je!" Beatli so nazadnje zasedli vrh lestvic z The Ballad of John and Yoko leta 1969, sedaj pa so prehiteli pevko Kate Bush, ki je s svojima uspešnicama Wuthering Heights iz leta 1978 in Running Up That Hill iz leta 2022 po 44 letih znova prilezla na vrh glasbenih letvic. To je bil najdaljši razmik med prvima mestoma, ki ju je dosegel nek izvajalec.

So tudi najstarejša skupina, ki je dosegla prvo mesto – Paul McCartney ima 82 let, Ringo Starr pa 83 let. Sta tudi drugi in tretji najstarejši izvajalec na vrhu lestvice, za sirom kapitanom Tomom Moorom, starim 99 let, čigar priredba You'll Never Walk Alone je bila številka ena leta 2020 z Michaelom Ballom. Now and Then je po izidu 2. novembra debitiral na lestvici na 42. mestu, po samo 10 urah na prodajnih policah in platformah. Od takrat je poskočil za 41 mest na lestvici in je 18. številka ena za Paula, Ringa Starra ter pokojna Johna Lennona in Georgea Harrisona.