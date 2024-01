The Black Keys sta se podredila zborčku galaktikov

OGLAS

THE BLACK KEYS - Beautiful People (Stay High)

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Na glavo v retro bazen! Rockovski dvojec iz Ohia že svoj 12. album Ohio Players, ki izide aprila, najavlja z nenavadnim singlom. Nenavadnim v primeru, če Black Keys preveč resno razumemo kot rockovsko etnijo. V pripravi Čudovitih ljudi (Ostani butnen) je namreč sodelovala cela četica, bržčas res lepih in modrih, v oklepaju pa tudi lepo nakajenih. Beckov tip volkanih aranžmajev se opazi nemudoma, poenostavljeno-harmonsko solidaren s svojim bestičem in nekdanjim neformalnim šefom je tudi eden najbolj slavnih pop producentov Greg Kurstin (bivši, sedanji in če mu bo čas dopuščal tudi v prihodnje, klaviaturist v Beckovi spremljevalni zasedbi), v špalirju kolaborantov pa ne manjka niti producent Dan The Automator Nakamura (Handsome Boy Modeling School) in celo tudi drugi najbolj (in še edini upravičeno) bahavi manchestrski trubadur Noel Gallagher (ex Oasis). Praktično: Dream team nas ima rad! The Black Keys bodo s tole vižo nepogrešljivi še dolgo po tem, ko bo poletje 2024 že davno mimo. Ocena: 4 6LACK ft. DON TOLIVER - Temporary

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Lani ob tem času izdani album Since I Have I Lover, tretji atlantskega hiphop hiper-romantika 6lacka, si pozornost brez dvoma zasluži tudi v 2024. Komad, ki ga je poduhovljeni raper, traper in soular zasnoval z Donom Toliverjem, z glasbenim kolegom zelo podobne stilistične provenience, na prvi posluh sprošča. Je pa 6lack v tem songu še bolj poudarjeno pa skozi omenjeno celourno celoto izjemno natančen pri opisu najglobljih čustev oziroma srčnih zasukov, kakršni senzibilnim dušam iz vseh vetrov povzročajo neizmerne oscilacije počutja. Prav Temporary na nek poseben jingjangovski način vsake toliko spomni celo na naš soul-pop dvojec Freekind, mar ne? Skrajno primerna spremljava za nebeške sprehode. Ocena: 4,5 USHER ft. H.E.R. - Risk It All

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Filmske uspešnice ne morejo brez balad. Visoko-proračunska najstniška drama The Color Purple zaenkrat še ni povrnila silovitega vložka. To dejstvo ima zaenkrat sorodstveno navezavo na naslov songa, ki ga zapojeta Usher in H.E.R. Prvi je najbolj vroč veteranski povratnik na sceno, H.E.R. pa je med soularkami v zadnjih dveh sezonah, izvzemši Beyoncé, nesporna R&B herojinja mlajših, najmlajših rodov. O sorodnosti imen obeh slavnih pevcev – Us(h) vs (H)er – bi se prav tako dalo učinkovito filozofirati še dolgo v noč. A tu nas kljub vsemu najprej zanimajo primerjalna muzična dejstva. Song je malce staromoden, saj starosta med najbolj imenitnimi, pop producent Quincy Jones, vztraja pri svojem prepoznavnem zvočnem siju. Melodija, sploh refrena, nikakor ni površna, se mi pa zdi, da je za skrito-nevrotično sredino tega desetletja kljub vsemu malček preveč rigidna. Ocena: 4

AWFULLYKIND - Never Change