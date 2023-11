The Black Proteus ali mednarodni osembitni rock

Zasedba The Black Proteus prihaja iz srca Dunaja, dinamičen štiričlanski rock kolektiv, ki združuje člane iz Slovenije, Avstrije in Turčije, pa vodi Mariborčan Matjaž Goričan. Po prvencu Loading ... so nedavno v sodelovanju z Anabel izdali pesem Special Something. Goričan nam je zaupal več o zasedbi, njihovi glasbi, nastopih in načrtih.

The Black Proteus so nekako tako eklektični, kot je tudi Dunaj sam, saj predstavljajo zanimivo zmes dunajskega kulturnega talilnega lonca. Po lanskem prvencu Loading ... zdaj predstavljajo novo sodelovanje z domačo pevko Anabel, s katero so združili moči v pesmi Special Something, za katero so posneli tudi zanimiv, filmsko navdahnjen videospot, ki nas vrne v 80. in 90. leta, a hkrati ne gre zgolj za nostalgičen izlet, temveč se poglablja v kompleksne teme izgube ljubezni, ponovnega odkritja in globin, do katerih gremo, ko je ljubezen resnično posebna.

icon-expand The Black Proteus so s prvencem Loading ... ponudili unikatno osembitno rock mešanico. FOTO: Matjaž Goričan

V videospotu raziskujejo neskončni kozmos, saj skupina sestavlja raketo za vrnitev na Zemljo sredi nemogočih razmer, hkrati pa nadaljuje pripoved v njihovem prejšnjem videospotu za pesem Soul for Sale. Na albumu sicer lahko najdemo prvotno različico skladbe Special Something, a je še brez vokalnega talenta Anabel, ki je v novi izvedbi z njo še bolj popolna in z njo posegajo po novih višinah, podobno kot raketa v nepreglednem prostranstvu vesolja v samem videospotu. Zasedba je svoje zvočno popotovanje pričela z eksplozivnim Brand New Startom leta 2018 in se hitro razvila z njihovim grungea polnim EP-jem We Meet Again. Kar pa jih ni ustavilo, saj so njihov zvok združili z igrivimi vibracijami osembitnih igralnih konzol, kar je privedlo do njihovega prvenca albuma Loading ..., ki po eni strani zveni sveže in hkrati dokaj (po)znano. Več o zasedbi, o njihovi unikatni glasbeni mešanici, nastopih in načrtih pa nam je svoje misli sklenil Matjaž Goričan.

icon-expand Nedavno so izdali videospot Special Something, v katerem je zapela tudi Anabel. FOTO: Arhiv izvajalca

The Black Proteus ste prvenstveno dunajska zasedba, sicer pa člani prihajate iz Slovenije, Avstrije in Turčije. Kakšne so vaše korenine, kako ste se pravzaprav našli, kaj vas je združilo? Kdor koli obišče Dunaj, bo opazil, da je tukaj zelo pisano. Mi smo pravzaprav precej reprezentativen vzorec Dunaja. Basist Roman je Dunajčan, bobnar Florian prihaja iz avstrijskega podeželja, kitarist Temmuz iz Turčije, jaz pa sem se pred 11 leti sem preselil iz Maribora. Sicer bo zvenelo klišejsko, a z Romanom sva se prvič sestala v eni izmed najstarejših dunajskih kavarn. Vse skupaj torej precej tipično za Dunaj. Vaš lanski prvenec Loading ... vsebuje poskočne in melodične "osembitne rock riffe", ste torej ljubitelji retro gaminga oz. kako ste prišli do ideje, da ste osembitne zvoke združili z rockom? Ja, vsi smo zrasli z video igrami. Nekateri na PC-ju, drugi na igralnih konzolah. Na koncerte s sabo vedno prinesemo računalnik z retro igrami. Večkrat se zgodi, da nas kdo iz publike pretepe v Street Fighterju ali pa Mortal Kombatu. Da smo osembitne zvoke pomešali z rockom, pa se je zgodilo povsem naključno. Temmuz je na kitari večkrat preigraval melodijo iz igre Super Mario, jaz pa sem po nesreči vklopil preveč kitarskih efektov hkrati, ki so kot nalašč zazveneli kot tisti stari piskajoč PC-zvočnik. In tako spontano se je rodil naš osembitni rock. Poleti ste nastopali po avstrijskih festivalih, kakšen odziv ste doživeli, glede na to, da veljate za avstrijski bend, ki je morda bolje poznan v Avstriji kot Sloveniji? Odziv je zaenkrat res odličen. Letos zelo pridno nastopamo, dobili pa smo tudi potrditev velikih radijskih postaj v Avstriji, Sloveniji in pred kratkim tudi na Poljskem. Za vse to smo seveda zelo hvaležni. Težko je reči, ali smo avstrijski, slovenski ali turški, verjetno vse hkrati.