Član The Black Proteus: Tukaj se lahko pošalim na račun ostalih članov

Dunajčani s slovenskim pridihom, štiričlanska rock zasedba The Black Proteus, predstavljajo svoj drugi EP We Met Again. Sočasno z njim izdajajo tudi nov single in videospot Waiting for You. O nastajanju videospota in o tem, s katerim znanim Slovencem si še želijo sodelovati, je za 24ur.com spregovoril član skupine Matjaž Goričan.

The Black Proteus prihajajo z Dunaja, a se tudi pri nas vse bolj uveljavljajo – tako na koncertnih odrih kot v radijskem etru. Njihova ključna povezava s Slovenijo je Matjaž Goričan, vokalist in kitarist, ki je skupino osnoval ob selitvi na Dunaj pred šestimi leti. Leta 2018 so naprej izdali svoj prvi EP We Meet Again, ki zrcali njihove glasbene korenine – grunge in alternativni rock, ki pa so mu na polnokrvnem prvencu Loading ... dodali poznane in značilne zvoke igralnih konzol in svojo glasbo poimenovali osembitni rock. V Sloveniji so se občinstvu približali v lanskem letu, najprej z zmago na natečaju Standouts Radia SI s skladbo Chasing Dreams, nato še z duetom Special Something z Anabel in energičnim komadom Shout!.

The Black Proteus FOTO: Matej Prislan icon-expand

V maju so The Black Proteus izdali svoj drugi EP We Met Again in se z njegovo izdajo navezali na prvega We Meet Again iz leta 2018. Novi EP namreč nadaljuje zgodbo, ki so jo člani pričeli pred šestimi leti, oba izdelka skupaj pa tvorita virtualni album. The Black Proteus so si z izdajo zadali, da svojemu stilu, ki ga opredeljujejo kot osembitni rock, dodajo še več rocka. In so mu ga. Zvoke igralnih konzol so pustili v ozadju, prvo vrsto pa prepustili kitari, basu in bobnom. Poleg zgodbe je v spotu mogoče videti vrsto predmetov, ki vam bodo nedvomno obudili spomine na zadnjih 30 let – vse od retro igralnih konzol, disket, videokaset do katodnega televizorja. In glede na to, da so že v štirih videospotih potovali skozi čas in vesolje, so si tudi za Waiting for You nadeli svojo prepoznavno vesoljsko opravo.

Pesem in videospot zajemata čustveno stanje, ki ga doživimo, kadar imamo neusklajena pričakovanja. In ko smo s strani tistih, ki jih imamo radi, prezrti in neslišani, nam kdaj tudi prekipi. V videospotu te frustracije izbruhnejo na komično destruktiven način. Še najpomembnejše sporočilo pa je, da se je na koncu treba pobotati. Več o tem je za 24ur.com povedal slovenski član skupine Matjaž Goričan, pevec in kitarist. Čestitke ob izdaji nove skladbe! Kako je potekalo snemanje videospota? Se vam je na snemanju pripetila kakšna zanimiva anekdota? Najlepša hvala! Za spot smo se zbrali globoko v ruralni Avstriji, posnela pa nas je slovenska produkcijska hiša. Snemalo se je na kmetiji v neposredni bližini kravje štale pri babici in dedku našega bobnarja Floriana. V spotu se pojavi tudi Florianov pradedek, in sicer kot bronasti doprsni kip. Nadeli pa smo mu našo vesoljsko kapo. Upam, da nam ne zameri. Za snemanje smo skrbno izbrali cel kup prepoznavnih predmetov iz 80. in 90., kot so na primer Gameboy, računalniška konzola Atari, slinki, videokasete in katodni televizor. Še z večjim veseljem pa smo v vrhuncu spota vse to razbili v prafaktorje. Največji izziv se je bilo zadržati, da ne izbruhnemo med samim snemanjem v smeh. Ni nam vedno uspelo. Sodelovali ste z Anabel, kako je bilo? S katerim znanim Slovencem bi si še želeli sodelovati? Z Anabel nas je združil skupni prijatelj. Po kratkem telefonskem klicu se nam je pridružila na odru, nekaj dni pozneje pa smo že v studiu posneli duet Special Something. Bilo je seveda fenomenalno, predvsem pa tudi, ker smo komad lahko z Anabel predstavili v živo v sklopu lanske turneje In Your Face Tour. V Sloveniji je neverjetno veliko nadarjenih umetnic in umetnikov, še najraje pa bi sodelovali z Martinom Bezjakom, čigar pesem je letos Slovenijo ponesla do finala Evrovizije.

Nedavno so izdali videospot Special Something, pri katerem je zapela tudi Anabel. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Kaksna je razlika med publiko v Avstriji in v Sloveniji? Pred katero raje nastopate? Edina razlika je v tem, da se v Sloveniji kot edini slovensko govoreči član lahko na odru nekoliko ponorčujem na račun ostalih članov skupine. Publika se običajno nasmeji, člani nerodno prikimavajo, na poti domov pa me sprašujejo, kaj natančno sem o njih rekel. Recimo, da jim vedno povem resnico (smeh). Kaj lahko pričakujemo v prihodnosti? Lansko leto nas je pot zanesla proti Španiji. V sklopu turneje 8-bit Invasion Tour' smo se predstavili v Avstriji, Sloveniji, Italiji in španskem Castellonu. Pravkar pa se pripravljamo na letošnjo turnejo 8-bit Invasion Vol. 2'. Nastopili bomo na Dunaju, v Münchnu, Hamburgu in Amsterdamu. Uvrstili pa smo se tudi v finale natečaja Metal Battle, tako da se v juniju potegujemo za mesto na festivalu Wacken v Nemčiji, ki letno privabi kar 75 tisoč obiskovalcev. Predlagam pa, da nas spremljate na socialnih omrežjih, ker se bomo zagotovo vrnili tudi na slovenske odre.

Fotografija iz snemanja videospota FOTO: Manuel Kaiser icon-expand

The Black Proteus ponovno na poti po Evropi Ustvarjati so začeli pred šestimi leti, potem ko je Matjaž zamenjal Maribor za Dunaj in v tamkajšnji kavarni spoznal glasbene somišljenike, ki so ga iz banda Dweal popeljali na novo, mednarodno pot. Band je že nastopil na legendarnih koncertnih prizoriščih, kot je U4, kjer so igrali zvezdniki, kot so Falco, Nirvana, Prince in The Cure. Lani so se odpravili na evropsko koncertno turnejo 8-Bit Invasion Tour, v okviru katere so nastopili v Italiji, Avstriji, Španiji in Sloveniji. Pri nas so nastopili na turneji In Your Face Tour skupaj s KLON in Xskull8, koncertirali pa so v Brežicah, Celju, Mariboru in Ljubljani. Slišati jih je bilo mogoče tudi na valovih postaje Radio Si v oddaji Main Stage.