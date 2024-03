The Black Proteus: Videospot posnet s 40 let starim kamkorderjem

Mednarodni band The Black Proteus, štiričlanska rock zasedba z Dunaja, predstavlja novo skladbo z naslovom Shout!. The Black Proteus prihajajo iz različnih držav; iz Slovenije, Turčije in Avstrije. Zaradi močnih vezi s Slovenijo, od koder izvira Matjaž Goričan, njihov vokalist in kitarist, so redno prisotni tudi pri nas.

Štiričlanska glasbena skupina The Black Proteus po lanskem umirjenem duetu z Anabel, ki so ga poimenovali Special Something, se tokrat predstavlja s hitrejšim in energičnim komadom Shout!. Pesem združuje vročekrvni rock z zvoki igralnih konzol iz osemdesetih in devetdesetih. In ravno zaradi te posebnosti so The Black Proteus svojo glasbo poimenovali 8-bitni rock. Prepoznavne nostalgične zvoke v glasbi pa tokrat nadgrajujejo še z nostalgičnim spotom; pravzaprav nostalgično tehnologijo, s katero je bil ta posnet. Spot za Shout! so posneli neposredno na videokasetni trak, s kamkorderjem JVC GR-C1 iz leta 1984.

The Black Proteus FOTO: Markus Hofstätter icon-expand

Enak kamkorder se pojavi v filmu Nazaj v prihodnost (Back to the Future), v katerem glavni junak Marty McFly zajame prvo potovanje skozi čas. Glede na to, da so The Black Proteus v videospotih za prej izdane pesmi že potovali skozi čas in vesolje, so za Shout! ponovno oblekli svojo prepoznavno astronavtsko opravo. Pesem vsebinsko opozarja, da se zaradi lastne neodločnosti nemalokdaj gibamo v začaranem krogu, hkrati pa poslušalkam in poslušalcem nudi glas, da svoje želje izrazijo prodorno in jasno.

The Black Proteus so začeli ustvarjati pred šestimi leti. Po tem, ko je Matjaž zamenjal Maribor za Dunaj in v tamkajšnji kavarni spoznal glasbene somišljenike, ki so ga iz banda Dweal popeljali na novo, mednarodno pot. Leta 2018 je skupina izdala svojo prvo skladbo Brand New Start in kasneje prvi EP We Meet Again, ki zrcali njihove glasbene korenine – grunge in alternativni rock. Svojemu rocku so kmalu zatem primešali znane zvoke igralnih konzol. To se še posebej odraža na njihovem dolgometražnem prvencu Loading ...