The Chemical Brothers oktobra pri naših sosedih

Nastop The Chemical Brothers poleg DJ setov obiskovalcem prinaša pravo vizualno doživetje. Kljub temu, da je dvojec, ki je kariero začel na malih odrih londonskih klubov, zrasel v skupino, ki zaseda največje svetovne odre, ostaja njuna osnovna ideja enaka: ustvariti transcendentalni avdio-vizualni prostor, ki se mu obiskovalci koncerta preprosto prepustijo in se v njem izgubijo.

The Chemical Brothers sta Tom RowlandsinEd Simons. Dvojec iz Manchestra sodi ob skupini Prodigy in Fat Boy Slimu med pionirje elektronskega big beata. Doslej sta izdala devet studijskih albumov, zadnjega No Geography aprila letos. Med največje njune uspešnice se uvrščajo Galvanize, Block Rockin' Beats, Hey Boy Hey Girl, GoinDo It Again.