The Chicks po 14 letih izdale nov album

Skupina The Chicks je svoj novi album naslovila Gaslighter , na njem pa se popularna glasba prepleta z zanjo značilnimi harmonijami in osebnoizpovednimi besedili. Album bi moral iziti že pred meseci, a so morale članice zaradi pandemije koronavirusne bolezni datum izida prestaviti.

The Dixie Chicks so zaslovele v poznih 90. letih prejšnjega stoletja in veljajo za eno najbolje prodajanih ženskih zasedb v zgodovini. Poslušalce so prepričale s samosvojim spojem bluegrassa, rocka in countryja. Med njihovimi uspešnicami so skladbe Wide Open Spaces , Goodbye Earl in Travelin' Soldier .

Na velikih ameriških odrih po letu 2003 niso bile več zaželene, in sicer po tistem, ko je glavna pevka Natalie Maines na londonskem koncertu leta 2003 dejala, da se sramuje tedanjega ameriškega predsednika Georgea W. Busha, in dodala, da skupina ostro nasprotuje invaziji na Irak. Izjava je odjeknila v medijih in kmalu so številne radijske postaje nehale predvajati njihovo glasbo, članice skupine so zasuli z grožnjami s smrtjo, ljudje so celo zažigali njihove albume.

Za album Taking The Long Way iz leta 2006 so sicer prejele grammyja, a so izgubile sloves, pa tudi podporo v industriji. Tako so zadnje desetletje bolj sodelovale pri različnih projektih, letos pa so se končno vrnile na sceno z novim albumom.

Skupina je pred nekaj tedni iz prvotnega imena The Dixie Chicks izpustila besedo Dixie z utemeljitvijo, da preveč spominja na obdobje suženjstva v ZDA, prav tako pa so se njene članice želele "pridružiti trenutku" razmaha gibanja Black Lives Matter.