The Cranberries izdali In the End, labodji spev Dolores O'Riordan

Januarja letos je minilo leto od smrti pevke Dolores O'Riordan intedaj so preostali člani zasedbe objavili skladboIn the End, s katero so tudi napovedali današnji izid novega albuma, na katerem so uporabili vokale, ki jih je Dolores O'Riordan posnela decembra 2017.

Tedaj so dodali, da je bilo dokončanje albuma za njih "zelo čustven proces". "Zaradi zavedanja, da teh pesmi nikoli ne bomo odigrali v živo, je bilo vse skupaj še težje." Sklenili pa so z besedami, da so "čutili, da bi si to želela tudi pevka".

Kot navaja The Guardian, album, ki je bil ob pevkini smrti še v nastajanju, preveva temna slutnja, saj se danes, po tragičnem dogodku, zdi, kot bi ga nekatere skladbe, naslovljene LostaliAll Over Now, napovedovale. V eni od skladb Dolores O'Riordan poje: "Remember the night in a hotel in London..." (Ali se spomniš noči v londonskem hotelu..."), kar se danes sliši kot opomnik na kraj pevkine smrti.

Dolores O'Riordan so namreč 15. januarja lani našli mrtvo v hotelu v Londonu, kjer se je skupina mudila na snemanju. Stara je bila 46 let. Po ugotovitvah mrliškega oglednika je pevka umrla zaradi utopitve, ki je bila posledica zastrupitve z alkoholom.

A kljub tem neverjetnim naključjem album po pisanju The Guardiana predstavlja z izjemno ljubeznijo dokončan studijski izdelek, ki bi ga lahko razumeli kot "ganljiv pevkin labodji spev", s strani sočlanov zasedbe – Noela Hogana, Mikea Hogana in Fergala Lawlerja – pa kot "čudoviti epitaf".