The Cure čez mesec v naši bližini!

Začenja se odštevanje za vse oboževalce britanske zasedbe The Cure, ki bodo 27. oktobra nastopili v zagrebški Areni. Še pred tem naj bi izšel tudi njihov težko pričakovani album Songs Of A Lost World, prvi po štirinajstih letih. Turnejo, ki bo obsegala 44 koncertov, bodo sicer pričeli 6. oktobra v Latviji.

Britanska zasedba The Cure je brez dvoma ikona alternativnega rocka, 27. oktobra pa se v zagrebški Areni obeta njihov prvi samostojni koncert na Hrvaškem. Tako kot v Sloveniji in tudi okoliških državah, predvsem v Italiji, so The Cure vedno imeli kultni status in zveste oboževalce. Na Hrvaškem so prvič nastopili v sklopu festivala INmusic leta 2019, kdo od srednje ali starejše generacije pa jih je zagotovo ujel tudi leta 1989 v ljubljanskem Tivoliju, kjer so uprizorili enega od antologijskih koncertov v okviru turneje The Prayer Tour v imenu sveže izdanega (zdaj že klasičnega) albuma Disintegration.

icon-expand The Cure se bodo v okviru prihajajoče turneje 27. oktobra prvič na samostojnem koncertu ustavili v hrvaški prestolnici. FOTO: Miro Majcen

V sklopu napovedane evropske turneje The Cure Tour 22 bodo imeli 44 koncertov v 22 državah, pričetek pa bo 6. oktobra v glavnem latvijskem mestu Riga. Sledile bodo države Finska, Švedska, Norveška, Danska, Nemčija, Poljska, Avstrija, Češka, Madžarska, 27. oktobra pa bodo najbližje Sloveniji, ko se bodo ustavili v zagrebški Areni. Kasneje bodo koncertirali še v Italiji Švici, Franciji, na Nizozemskem, dokler se decembra ne vrnejo na domači Otok, ko bodo izvedli še koncerte v Dublinu, Belfastu, Glasgowu, Leedsu, Birminghamu in Cardiffu ter turnejo zaključili v londonski SSE Areni na Wembleyu. The Cure so nastali leta 1978 v Crawleyju v Angliji in istega leta imeli prvi koncert v nizu, v katerega so jih do danes nanizali več kot tisoč petsto. Skupina ima za seboj trinajst studijskih albumov, več kot štirideset singlov in vrsto nastopov na največjih svetovnih festivalih, stadionih in arenah. Prodali so več kot 30 milijonov nosilcev zvoka po vsem svetu, vključno s številnimi koncertnimi albumi. Leta 2019 so uspešno obeležili 40-letnico kariere s posebnimi koncerti v sydneyjski operi ob 30-letnici albuma Disintegration in bili istega leta slavnostno sprejeti v Alejo slavnih rock'n'rolla (Rock'n'Roll Hall of Fame) v Clevelandu, omeniti pa velja tudi maratonski triurni koncert v Mexico Cityju.

The Cure so s svojo glasbo zaznamovali življenja generacij oboževalcev, in čeprav jih je težko uvrstiti v eno samo glasbeno zvrst, so vplivali tako na goth rock in novi val kot na post-rock in alternativno godbo. Vedno pa so bili poleg dobrih pesmi njihov največji adut prav nastopi v živo, ki omogočajo neposredni stik z občinstvom, kar je zagotovo svojevrstno doživetje. Zato ni čudno, da jih je glasbena revija NME pred leti razglasila za najboljše festivalske "headlinerje". Novi album še pred začetkom turneje? Marca letos je frontman Robert Smith potrdil, da bo prvi od dveh napovedanih novih albumov skupine nosil naslov Songs of a Lost World. Ta naj bi luč sveta ugledal v kratkem, bojda še pred začetkom evropske turneje, ki jo bodo pričeli 6. oktobra v Rigi v Latviji.

icon-expand Prvič so na Hrvaškem nastopili leta 2019 na 14. InMusic festivalu. FOTO: Miro Majcen