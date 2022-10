The Cure doslej predstavili tri nove pesmi

The Cure so na turneji doslej predstavili tri nove pesmi, vnovič pa je v zasedbi tudi nekdanji član Perry Bamonte (skrajno levo).

The Cure so 6. oktobra v latvijski Rigi začeli z evropsko turnejo Lost World Tour. Že na prvem koncertu so zaigrali dve novi pesmi, ki bosta na težko pričakovanem novem albumu Songs of a Lost World, in sicer Alone ter Endgame.

Oboževalci so lahko tudi opazili, da so nazaj v svoje vrste sprejeli starega prijatelja na kitari in (občasno) na klaviaturah, Perryja Bamonteja, je bil pred tem član zasedbe med leti 1990 in 2005.