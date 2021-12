The Cure na turnejo v 2022, nam najbližje v Zagrebu

Zasedba The Cure, ki so jo leta 2019 sprejeli v Alejo slavnih rock'n'rolla, je najavila 44 koncertov za leto 2022, ko naj bi izšla tudi težko pričakovana nova plošča.

V novembru bodo imeli še tri koncerte v Italiji (Firence, Padova, Milan), nato pa sledijo Ženeva, Lyon in Montpellier, španska Barcelona in Madid, Francija, spet Nemčija, Nizozemska, novembrske nastope pa bodo zaključili s koncertom v pariški Accor Areni.

Turnejo bodo pričeli, zanimivo, v Latviji, 6. oktobra v glavnem mestu Riga. Nato sledijo Finska (Helsinki, 8. oktober), Švedska (10. oktober, Stockholm), Norveška (12. oktober, Oslo), Švedska in Danska (13. in 14. oktober), med 16. in 18. oktobrom bodo imeli tri koncerte v Nemčiji (Hamburg, Leipzig, Berlin), potem pa se selijo na Poljsko (Krakov, Lodz), 23. oktobra bodo na Dunaju, nato pa 24. oktobra v Pragi, 26. oktobra v Budimpešti in 27. oktobra najbližje Sloveniji, ko se bodo ustavili v zagrebški Areni. Sledita še München 29. oktobra in Bologna na noč čarovnic.

Plošča bo tako najbrž izšla (če ne prej) proti jeseni prihodnje leto, sicer pa so na svoji spletni strani najavili kar 44 koncertov v 22 državah, na vseh koncertih pa bo njihova predskupina zasedba Twilight Sad .

Vedno glasnejša ugibanja o novem albumu zasedbe The Cure , ki je že leta 2019 posnela 19 pesmi v istem studiu, kjer so legendarni Queeni posneli še bolj legendarno pesem Bohemian Rhapsody, je zdaj kot strela z jasnega prekinila novica, da se zasedba podaja na prvo albumsko turnejo po letu 2008.

Decembra bodo na njim domačem Otoku, ko bodo padli še koncerti v Dublinu, Belfastu, Glasgowu, Leedsu, Birminghamu, Cardiffu, z zaključkom v londonski SSE Areni na Wembleyu.

Četudi se jim načrti, da bi najnovejši album izšel že kako leto ali dve nazaj, niso izšli, so uspešno obeležili 40-letnico kariere, s posebnimi koncerti v sydneyjski operi ob 30-letnici albuma Disintegration in bili slavnostno sprejeti v Alejo slavnih rock'n'rolla (Rock'n'Roll Hall of Fame) v Clevelandu.

In četudi se je letos poleti govorilo, da je basist Simon Gallup zapustil skupino, kar je prek Twitterja sprožil sam, je potem oktobra dejal, da ostaja v skupini. Kot napovedujejo dobro obveščeni, bodo, kot je pri njih že običajno, tudi koncerti na turneji leta 2022 dolgi okoli 135 minut, od tega pa bo več kot uro namenjeno novemu albumu. Na katerega že vsi težko čakamo. In da jih spet slišimo v živo, nazadnje smo jih leta 2019 na festivalu INmusic v Zagrebu. Naj se 2021 čimprej konča in pride (po možnosti) koncertom bolj naklonjeno leto 2022!