The Cure ob 30. obletnici albuma Disintegration v sydneyjski operi

Koncert bo del vsakoletnega glasbenega festivalaVivid Live v sydneyjski operi, poroča britanski Guardian. Na njem bodo The Cure nastopili drugič. Prvič, z naslovom Reflections, so na festivalu nastopili leta 2011, ko so v dveh zaporednih večerih izvedli glasbo s prvih treh albumov Three Imaginary Boys, Seventeen Secondsin Faith. Plošči Disintegration bodo tokrat dodali še druge svoje pesmi.

Disintegration so The Cure izdali leta 1989, 24. maja (prvič in edinkrat) so gostovali tudi v Ljubljani, na britanski lestvici albumov pa se je zavihtel na tretje mesto in postal njihov najvišje uvrščeni album. Pesmi, kot soLullaby, Lovesong, Pictures of You in Fascination Street, so utrdile uspeh skupine tudi v ZDA. Do leta 1992 je album dosegel več kot tri milijone prodanih izvodov po vsem svetu.