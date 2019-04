The Cure: 'Ste veseli? Zvenimo že ne tako'

"Robert Smith je želel pokazati svetu, da bi lahko storil veliko več kot monokromatično. Posnel je vrsto pesmi, ki so postale velike uspešnice po vsem svetu in danes upravičeno še vedno veljajo za klasične. 13 albumov, ki so jih posneli v 40-letni karieri, je dokaz njihove neskončne moči in umetniške domišljije. Njihova predanost potiskanju zvočnih in umetniških meja med ustvarjanjem brezčasne glasbe ni bila vedno nagrajena z žarečimi kritikami v tisku. A vedno so imeli strastno, inteligentno in zvesto bazo oboževalcev, ki je vedno vedela resnico. The Cure so ena najbolj edinstvenih, najbolj briljantnih, najbolj srce parajočih odličnih rock skupin, kar jih obstaja na svetu. Povsem razumljivo je, da se večina glasbenikov razlikuje od svojih skrbno dodelanih osebnosti do neke mere. Kolikor vem, je Robert Smith redka izjema: 100-odstotno avtentičen kot osebnost, ki živi 100-odstotno avtentično Robertovo življenje. To je uporabil za ustvarjanje popolnoma samostojnega sveta. Zvok, videz, vibracija, estetika, ki jih oboževalci častijo in se potopijo vanje, kadar koli želijo. To je svet po meri za vsakogar, ki je kdaj sanjal o pobegu," je v govoru ob sprejemu v Dvorano slavnih rokenrola (The Rock'n'Roll Hall of Fame) povedal frontman zasedbe Nine Inch Nails, Trent Reznor, tudi sam velik oboževalec skupine The Cure .

Reznor je na koncu priznal, da je bil vedno dvomljiv do tovrstnih priznanj in nagrad, saj jih ni jemal resno, če so priznanja dobili vsi drugi in ne The Cure. A da je nedavno nazaj dobil telefonski klic, ki ga ni pričakoval in da je zdaj z veseljem požrl besedo.

"Rad bi se zahvalil Trentu za tako simpatičen govor, čast je sprejeti to od nekoga, ki je tako velik umetnik. Hvala vsem, ki ste glasovali za nas, to je presenečenje, čestitam pa tudi vsem drugim. 40 let je, odkar je izšel naš prvi album, a se sploh ne zdi tako. Hvala vsem, ki so bili v bendu in ki ste v bendu. Hvala Chrisu Parryju, ki je leta 1978 videl nekaj v nas. In nenazadnje, hvala oboževalcem. To je zares fantastična stvar," je ob prejemu priznanja in časti dejal vodja zasedbe Robert Smith.