The Fugees se z Lauryn Hill vračajo ob 25. obletnici legendarnega albuma

Lauryn Hill, Wyclef Jean in Pras Michel se po petnajstih letih odsotnosti z odrov vračajo z manjšo koncertno turnejo, ki bo vsebovala dvanajst nastopov, dva celo na afriški celini. Tako bodo obeležili 25. obletnico ikoničnega albuma The Score.

Člani zasedbe The Fugees so najavili, da bodo oboževalcem ponudili manjši in intimnejši koncert, njegove lokacije pa še niso želeli razkriti, znano je le, da bodo obiskali New York. Koncert bo tudi posnet in kasneje predvajan na dogodku Global Citizen Live.

icon-expand The Fugees leta 1996 FOTO: Profimedia

''The Fugees imajo kompleksno, vendar vplivno zgodovino,'' je v izjavi povedala Lauryn Hill. Priznala je, da sploh ni bila pozorna na to, da se bliža 25. obletnica albuma, dokler je na to niso spomnili drugi. Uradna turneja pa se bo pričela 2. novembra v Chicagu in bo tako napovedala krajšo severnoameriško turnejo, ki se bo zaključila v Washingtonu. Ustavili se bodo tudi v New Jerseyju, obeta pa se tudi nastop pred kalifornijskim občinstvom ter oboževalci v Georgii. Mednarodni koncerti, ki so zaenkrat na seznamu, pa bodo vključevali mesta, kot sta London in Pariz, decembra pa se bo zasedba napotila tudi v Gano in Nigerijo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Album The Score je luč sveta ugledal leta 1996, le nekaj let po nastanku skupine. Na njem se nahajata tudi mega hita Ready or Not in Killing Me Softly. Trio se je razšel leto po izidu, saj so se člani posvetili drugim projektom. Leta 1998 je Hillova izdala izjemno uspešen studijski izdelek The Miseducation of Lauryn Hill, s preostalima članoma Wyclefom Jeanom in Prasom pa leta 2005 izdala zadnjo pesem pred čisto uradnim razhodom leta 2006.

icon-expand Lauryn Hill velja za eno najbolj vplivnih izvajalk v svetu hip-hopa FOTO: Reuters

Čeprav se je dolgo ugibalo o razlogih za konec njihove skupne poti, pa je Wyclef v avtobiografiji, ki je izšla pred devetimi leti, Hillovo obtožil laži glede očetovstva njenega sina Ziona. Jean je dejal, da je Lauryn lagala, da je otrok njegov, medtem ko je oče dečka v resnici Rohan Marley, sin reggae legende Boba Marleyja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke