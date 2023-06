The Interrupters: Ska-kajoči rock ali vse ostane v družini

"Družina, prijateljstvo, pozitiva in nalezljiv ska-kajoči punk rock" bi lahko opisali kalifornijsko ska zasedbo The Interrupters, ki je brez težav napolnila "staro" dvorano Cvetličarne. Naš sogovornik pred koncertom pa je bil Kevin Bivona, kitarist in glavni pisec pesmi v skupini.

Kalifornijska ska punk zasedba The Interrupters je nastala leta 2011, ko so bratje Bivona, vodilni avtor pesmi in kitarist Kevin, basist Justin in bobnar Jesse, v svoje vrste vzeli Aimee Allen, ki je dobila nadimek Aimee Interrupter. "Bili smo na turneji, ko sem prvič srečal Aimee, zelo so mi bile všeč njene pesmi, zato sem kupil njen album. Nekako smo se domenili za pet ali šest skupnih koncertov, za povrhu pa mi je še uspelo dobiti njeno telefonsko. Ko sem poslušal pesmi, sem ji pošiljal SMS-sporočila, katere pesmi so mi všeč in ji predlagal, da bi morala skupaj pisati pesmi, saj je tudi ona poslušala naše pesmi. Čez nekaj mesecev sva se dobila in začela skupaj pisati, že prvi teden sva napisala Easy on you, Gave you everything, In the mirror in celo del pesmi Raised by wolves, ki je izšla šele na lanskem četrtem albumu. Začutila sva, da naju veže posebna vez," je o srečanju in sodelovanju z bodočo ženo v našem pogovoru pred tokratnim ljubljanskim koncertom strnil spomine Kevin.

icon-expand The Interrupters so s koncertom v Cvetličarni že tretjič gostovali v Sloveniji. FOTO: Miro Majcen

Morda se kdo spomni, ali pa ne, a na naših tleh je skupina prvič nastopila leta 2015, ko so imeli klubski nastop v Gali hali na Metelkovi. "Tega nastopa se bom spominjal za vedno, po koncertu smo pili medvedovo kri," nam je v smehu razložil glasbenik. Lani ste skupino lahko ujeli na Punk Rock Holidayu, kjer jih je kajpak očaralo neverjetno okolje soškega sotočja in svojevrsten duh festivala, ki je unikaten v svetovnem merilu. "To je bil vrhunec naše kariere, ta energija in festival sta zares čudovita, ogledali smo si okoliš, se kopali, neverjetno občinstvo in občutki. Komaj čakam, da se še kdaj vrnemo," je izkušnjo z omenjenim festivalom opisal kitarist. The Interrupters so sicer do zdaj izdali štiri albume, veliko jim je pomagal tudi Tim Armstrong (Rancid) s svojim projektom Tim Timebomb and Friends, hkrati pa je bil nekakšen njihov mentor. "Tim je kot naš brat in je vedno verjel v nas, vedno je bdel nad nami in nas veliko naučil, Rancid so nas vzeli na našo prvo turnejo. Zares so nas naučili vse, tudi kako se obnašati do oboževalcev, saj so tukaj že več kot trideset let, s čimer ne more pohvaliti ravno veliko skupin. In še vedno so tako dobri, ni običajno, da bendi tudi po tridesetih letih delajo tako dobre albume in so tako dobri v živo. Tim je bil tudi nekakšen terapevt, saj je prisluhnil našim težavam in nam pomagal, saj je sam dal marsikaj skozi," je Armstrongovo mentorstvo opisal Bivon.

icon-expand Pevka Aimee je poleg vrhunskega vokala poskrbela tudi za "neposredni" stik z občinstvom. FOTO: Miro Majcen

Istoimenski prvenec so izdali leta 2014, čez dve leti je sledila plošča Say it Out Loud, 2018 pa so postregli s tretjim albumom Fight the Good Fight ter lanskega avgusta izdali četrti izdelek In The Wild. "Trenutno smo na točki, ko se imamo odlično, zdi se mi, da imamo podobno vizijo, cilje in medsebojno spoštovanje. Ko pa se dobimo, najboljša ideja vedno zmaga, hočemo narediti najboljšo pesem in eden iz drugega izvleči najboljše," nam razložil njihov ustvarjalni proces. Njihov prvi večji samostojni nastop je tako pripadel manjši (stari) dvorani ljubljanske Cvetličarne in je bil gladko razprodan. Občinstvo, ki ga je ogreval domači sekstet Pigs parlament iz Goriških brd, je bilo pretežno ska-punkovsko in skejtersko, skratka klientela, ki se zbira na koncertih tipa Rancid, Pennywise, Billy Talent in na punk-rockerskem festivalu v Tolminu. Tako seveda ni primanjkovalo skajevskih oprav, temu primernih kockastih vzorcev na majicah, kapicah, klobukih, ter vsega, kar gre zraven k tovrstni subkulturi in pripadajoči godbi.

icon-expand "Najboljša ideja vedno zmaga, hočemo narediti najboljšo pesem in eden iz drugega izvleči najboljše," meni kitarist Kevin Bivon. FOTO: Miro Majcen

"Kar so naredili britanska založba 2Tone in njihovi izvajalci, je bila res čudovita stvar, kar nas še danes navdihuje. Imeli smo srečo, da smo veliko kultnih bendov srečali in z njimi igrali na koncetih, saj so super ljudje, od katerih smo se veliko naučili, brez dvoma," je o ska vzornikih povedal Kevin. Skupina trdno drži primat neverjetno uigrane, poskakujoče ter predvsem skajevsko-punk-rockerske dinamične sile, ki jo, poleg muzikaličnih bratov Bivona, najbolje na vajetih drži prav pevka Aimee. Zanimivo je namreč, da je poročena s skoraj sedem let mlajšim Kevinom, pred tem pa sodelovala tudi z velikimi imeni, kot sta producenta Mark Ronson ali Linda Perry ter Billie Joe Armstrong (Green Day), Lee "Scratch" Perry, Tom Morello (Rage Against The Machine) in Travis Barker (Blink-182).

icon-expand Kevin in Aimee sta tudi zasebno mož in žena, četudi je med njima skoraj sedemletna razlika. FOTO: Miro Majcen

Aimee je imela precej težko otroštvo, njena velika mladostna vzornica je bila Joan Jett, nekje pa je izjavila, da se počuti, kot da "bi živela tisoč življenj, a je vesela, da je trpela in dala skozi, kar je dala", saj zdaj "ceni, kar ima", hkrati pa rada poudarja, da je bila glasba njena rešiteljica, čeprav ima še vedno občasne težave z anksioznostjo. A Aimee je na odru prava "badass" frontmanka, kot si jo lahko vsak bend lahko samo želi, saj jo je bilo veliko veselje in užitek gledati v elementu. Za mnoge privržence žanra zagotovo ena boljših zasedb v zadnjem desetletju je zaigrala dvajset skladb, ki so relativno kratke, saj je bil koncert dolg vsega uro in petnajst. Nekateri so si morda želeli še kaj več, a treba je priznati, da so The Interrupters tudi v teh petinsedemdesetih minutah dali od sebe popolnoma vse, od navdihujočega druženja, rokovanja, poskakovanja in bratenja z občinstvom, pa vse do prijateljsko-himničnih pesmi Family, A Friend Like Me, By My Side in seveda na koncu do njihovega največjega hita She's Kerosene.

icon-expand Energija, složnost in navdušenje v Cvetličarni so bili neverjetni. FOTO: Miro Majcen

Kar je bila češnja na vrhu njihove koncertne torte, saj se ni težko strinjati, da so Aimee in bratovščina z nastopom naravnost "zažgali" in nikogar pustili hladnega. Vrhunski klubski nastop, ki kar kliče po še kakšni ponovitvi.