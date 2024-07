The Margins: Mali planeti so trenutki, ki nam polepšajo vsakdan

Skupina The Margins predstavlja četrti singel, ki so ga poimenovali Mali planeti. Skozi njihovo skupno glasbeno delovanje četverico spremlja razmišljanje o človeku in življenju v svetu, v katerem se le redko posvetimo sebi in drugim ljudem, čas pa med tem neizprosno in vedno hitreje beži mimo. To je tudi rdeča nit njihove nove pesmi, ki je zadnja v nizu napovedi prihajajočega drugega albuma.

OGLAS

The Margins se v poletje odpravljajo z novo pesmijo, ki so jo naslovili Mali planeti. "Pesem govori o spominih, ki se jih bodisi spominjamo ali pa jih celo podoživljamo, o dogodkih, ki jih razumemo, in tudi tistih, ki se nam niso nikoli zgodili, a jih spremljamo iz daljave, saj se dogajajo drugim. Konec koncev se nam vsak dan vse dogaja (pre)hitro in včasih sledimo, včasih ne, med tem pa živimo vsak po svoje v svojem svetu. Kljub temu se zavedamo minljivosti in dejstva, kako hitro čas beži mimo nas," pravijo Aljaž, Jože, Matija in Patrik.

The Margins so Patrik Jambrošić, Matija Hozjan, Aljaž Gyurica in Jože Horvat. FOTO: Alen Hoheger icon-expand

"Mali planeti so majhni trenutki, ki nam polepšajo vsakdan, je pa odvisno od vsakega posameznika, v kolikšni meri se jih zaveda. To je za nekoga lahko le nasmeh ali objem bližnjega, lahko je dobra pesem, ki jo zjutraj posluša na poti v službo ali šolo, lahko je kava, ki jo popijemo s partnerjem, ali karkoli drugega, kar se zdi čisto vsakdanje, pa vendar brez tega nekaj v življenju ne bi bilo enako in bi to pogrešali," še dodajajo in izpostavljajo, kako pomembno je, da si posameznik na svojem malem planetu ustvari svoj svet, ki ga ohranja pri zdravi pameti in mu daje voljo do življenja in smisel le-tega.

Pesem je dobila tudi videospot, The Margins pa so znova poiskali Alena Hohegerja, ki tako z njimi nadaljuje pot proti novemu albumu. "Z Alenom sodelujemo že dve leti, v tem času smo postali dobri prijatelji tudi izven službenih' obveznosti, vedno se zna v največji meri približati našim željam in idejam, kjer nam s svojo kreativnostjo zna pomagati, da se sam 'komad' čim bolj zlije s sliko oziroma videom," o sodelovanju pravi skupina, Hoheger pa dodaja: "Delati s skupino The Margins je vedno zabavno in zelo sproščeno. S fanti se dobro razumemo, kar naredi sodelovanje zelo zabavno. Ideje za videospote običajno pridejo zelo hitro. Ko sem predstavil idejo za ta spot, so se takoj strinjali, brez kakršnih koli zadržkov. Mislim, da je bil to najkrajši sestanek, kar smo jih kdaj imeli, saj je bila zamisel takoj sprejeta. Celoten proces ustvarjanja je potekal gladko, kar je le še dodatno potrdilo, kako dobro delujemo skupaj kot ekipa."

The Margins predstavljajo singel Mali planeti. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Kot dodaja, se mu je ideja za videospot porodila že, ko je slišal naslov pesmi: "Zato sem se odločil uporabiti tehniko stereografske panorame za snemanje. Večjega izziva pri snemanju spota ni bilo. Kamero sem preprosto namestil na stativ, kar je bilo ključno za stabilnost in natančnost posnetkov. Stativ je moral biti postavljen vsaj pol metra nad subjektom, da smo dosegli ustrezno perspektivo, kar je omogočilo zajem želenega učinka stereografske panorame. Celoten postopek je bil premišljen in enostaven, kar je prispevalo h gladkemu poteku snemanja."