The Margins: Morda prihodnost ne bo popolna, a bo vedno imela lepe trenutke

Štiričlanska skupina The Margins, ki je glasbeno pot začela pred skoraj desetletjem, predstavlja singel, ki nosi naslov Spet pognale bodo rože. Zvokovno pesem deluje bolj temačno in se tako razlikuje od lahkotnejših tonov uspešnic kot so Barve, Mali planeti ter Krasni nori svet, ki so v zadnjih letih zaznamovale glasbeno pot benda. Kot pravijo, pesem govori o svetu, ki razpada pod težo lastnih napak, a kljub temu v sebi nosi iskrico upanja za prihodnost.

Skupina The Margins predstavlja singel Spet pognale bodo rože, ki je napoved istoimenskega Ep-ja."Pesem govori o svetu, ki razpada pod težo svojih napak, a kljub temu v sebi nosi iskrico upanja," pravijo Aljaž, Patrik, Matija in Erik, ki se je zasedbi po menjavi bobnarja pridružil pred nekaj meseci. Če tematika njihovih besedil ostaja enaka tisti, o kateri pojejo že od samih začetkov ustvarjanja, pa z novo pesmijo nekoliko spreminjajo zvok, ki je temačnejši, temu pa sledita tudi produkcija in nekoliko izrazitejša dinamika.

The Margins predstavljajo singel Spet pognale bodo rože. FOTO: Alen Hoheger icon-expand

"Rdeča nit je misel, da se po temi vedno rodi svetloba in po vsaki zimi pride pomlad. Spet pognale bodo rože' je tako hkrati metafora in obljuba, da življenje vedno najde pot naprej," pravijo The Margins, ki dodajajo:"Tokrat smo želeli, da zvok bolj neposredno odraža vsebino s temnejšimi toni, bolj surovo produkcijo in izrazitejšo dinamiko. Želeli smo ustvariti občutek napetosti in teže, s tem pa smo si dovolili več eksperimentiranja z napetostjo in atmosfero."

Fantje v novi pesmi razmišljajo o prihodnosti, sami pa o njej pravijo: "Čakajo nas izzivi in vera, da ima človek izjemno sposobnost prilagajanja, ustvarjanja in sočutja. Morda prihodnost ne bo popolna, a bo imela vedno lepe trenutke, za katere se splača vztrajati. Živeti je potrebno iz dneva v dan, kakor vsak med nami najbolje zna in zmore, ob tem pa moramo kot posamezniki delati na sebi in se truditi za dobro drugih. Tako nas karma ne bo tepla niti v prihodnosti."

The Margins so Aljaž Gyurica, Patrik Jambrišić, Matija Hozjan in Erik Kranjc. FOTO: Alen Hoheger icon-expand

Pesem je dobila tudi videospot, ki ga je ustvarila Renée Erends, v ozadju pa je bila zamisel prikazati, kako se tudi v največji praznini lahko znova rodi življenje."Videospot smo posneli na lokacijah, kjer so naravni kontrasti dodatno poudarili sporočilo pesmi," so o snemanju spota povedali fantje.

V jeseni izid istoimenskega EP-ja

"EP bo barvit preplet različnih občutij-od nežnejših, do bolj energičnih in svetlih skladb. Čeprav izhaja iz opazovanja sveta okoli nas, je v njem veliko topline, optimizma in želje po gibanju v smeri prihodnosti. Lahko razkrijemo, da bo izšel jeseni in da bo prinesel nekaj glasbenih presenečenj, ki bodo poslušalce popeljala tudi v nove zvočne pokrajine," o prihajajočem EP-ju, ki so ga ustvarili v prenovljeni zasedbi, razkrivajo The Margins.