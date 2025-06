The Margins: Najboljša uvertura življenja je trenutek, ko si dovoliš ne vedeti vsega

Skupina The Margins, ki se je na slovenski glasbeni sceni zasidrala s prvencem Bella Insania leta 2017, po dveh zamenjavah članov s skladbo Preludij začenja novo poglavje. Pesem s pomenljivim naslovom je uvertura v nov zvok in napoved nove muzike, za katero četverica pravi, da je imajo pripravljene še kar nekaj, idej pa še zdaleč ni zmanjkalo.

The Margins poslušalcem predstavljajo novo pesem, ki so jo poimenovali Preludij. Zvokovno se nekoliko odmikajo od trdih kitarskih rifov in dajejo prednost nežnejšim ritmom bobnov in synthov. "Naslov Preludij izhaja iz glasbenega pojma, ki pomeni uvod ali pripravo na nekaj večjega. Pesem je zgrajena kot nekakšna napoved – tako v besedilu kot v zvoku – nečesa, kar šele prihaja. Gre za tisti občutek, ko stojiš tik pred spremembo, čutiš napetost v zraku, a še ne veš, kam te bo odneslo," pravijo Aljaž Gyurica, Patrik Jambrošić, Matija Hozjan in Erik Kranjc, ki se je skupini pridružil pred pol leta.

The Margins so Aljaž Gyurica, Patrik Jambrošić, Matija Hozjan in Erik Kranjc. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

"Rdeča nit pesmi je iskanje ravnotežja med notranjim nemirom in zunanjo tišino. Pesem govori o trenutkih, ko se zdi, da se vse ustavi, a se hkrati v tebi dogaja ogromno. Tematsko se dotika začetkov, samoizpraševanja in ranljivosti, ki prihaja z novimi začetki," o pesmi, ki so jo ustvarili v novi postavi, dodajajo fantje, o skupnem ustvarjanju in novi dinamiki v skupini pa pravijo: "Res je, za nas je Preludij tudi simbol nove dinamike v bendu. Ustvarjanje je zdaj še bolj kolektivno – vsak prinese nekaj svojega in skupaj iščemo zvočne rešitve, ki se zdijo vsem smiselne. Veliko improviziramo, poslušamo drug drugega in si dajemo prostor. Odnosi med nami so zelo odprti, saj vemo, da ima vsak svoje trenutke dvoma, a prav ta iskrenost nas povezuje in poganja naprej."

Kaj pa je najboljša uvertura življenja ali novega poglavja? Četverica odgovarja: "Najboljša uvertura je verjetno trenutek, ko si dovoliš ne vedeti vsega. Ko stopiš v nekaj novega z odprtimi očmi, brez pričakovanj, ampak z občutkom, da si pripravljen, četudi ne popolnoma prepričan. Pri tem je iskrenost do sebe najboljša popotnica."

The Margins predstavljajo singel Preludij. FOTO: Vanessa Tivadar icon-expand