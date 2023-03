The Margins: Naučiti se moramo prepoznati preproste trenutke

Naslov pesmi zelo spominja na knjigo Aldousa Huxleyja, a nima direktne povezave s knjigo, pravi prekmursko-medžimurska skupina: "Sam naslov pesmi ni direktno povezan s knjigo, sta se pa na koncu naslov in vsebina naše pesmi poklopila z nekaterimi motivi iz romana. Današnji svet lahko primerjamo s tistim, ki ga je na nek način že napovedal avtor, saj živimo v tehnološko zelo napredni družbi, potrošništvo in užitek pa za današnjega človeka še vedno predstavljata pot do sreče. Tukaj se sicer pesem in vsebina knjige razlikujeta, a v nenehnem iskanju te zapovedane sreče včasih hitro pozabimo, kaj nas res osrečuje in izpopolnjuje."

Rdeča nit njihovih pesmi tako ostaja enaka kot na prvi plošči Bella Insania, in sicer medsebojni človeški odnosi, ki so velikokrat zapleteni, tako kot je tudi življenje samo. In kako sami doživljajo današnji svet? "Zdi se nam, da konstantno hitimo, stremimo k popolnosti, med seboj tekmujemo in ves čas razmišljamo o stvareh, ki bi jih radi počeli, a hkrati čakamo, da se bo nekaj izjemnega zgodilo. Pozabiti moramo na nerealna pričakovanja in ideje o nekem popolnem življenju in se predvsem naučiti prepoznati preproste trenutke, ki nas bogatijo ter nam resnično prinašajo srečo."