The Margins o novem singlu: Vedno napišemo pesem, kot jo čutimo

Skupina The Margins se po uspešno predstavljenem debitantskem albumu Bella Insania na glasbeno sceno vrača s singlom Barve. Barve so napoved novega poglavja prekmursko-medžimurskega četverca, ki se preizkuša v pisanju besedil v slovenščini, prepoznaven rokovski zvok pa bogati z elektronskimi in synth vložki.

The Margins predstavljajo videospot za singel Barve, z njim pa se domačemu občinstvu kažejo v nekoliko drugačni luči. Fantje so se po uspešno predstavljenem prvem albumu odločili za nov izziv, in sicer pisanje besedil v slovenščini, Barve pa so glasbena mešanica indie, popa in rocka.

icon-expand The Margins predstavljajo nov singel Barve. FOTO: Alen Hoheger

"Pesem s svojo lahkotnostjo ponazarja poletni čas in spomine, je svobodna paleta barv, ki nas ves čas obdajajo, spremljajo in se spreminjajo, tako kot se spreminja naše življenje," o novem singlu pravijo Aljaž, Luka, Jože in Patrik ter dodajajo: "Vedno napišemo pesem, kot jo tudi čutimo. Prejšnji album je bil v angleškem jeziku, v času pandemije pa se je nabralo kar nekaj besedil v slovenščini, s katerimi se želimo približati domačemu občinstvu. Res pa je, da ni najbolj enostavno napisati dobrega besedila v slovenskem jeziku. Potrebnega je veliko premisleka in izbrati besede, ki sovpadajo z melodijo in pomenom pesmi."

Ob poslušanju demo posnetka so takoj pomislili, da je za pesem primerna poletna scena, sama ideja za videospot pa se je porodila ob kozarčku lendavskega vina. Pri uresničitvi jim je pomagal Alen Hoheger, ki je tudi poskrbel za končno video podobo singla Barve.

icon-expand Aljaž, Luka, Jože in Patrik tokrat s pesmijo v slovenščini FOTO: Alen Hoheger

Za snemanje singla Barve so združili moči z Road Production, kot so še povedali, so ideje za novo glasbo začele nastajati že po izidu Belle Insanie, a so bili kmalu za tem primorani zamenjati prostor za vaje in si urediti novega, kar jim je prekrižalo prvotne načrte. Kmalu po selitvi se je začela pandemija, zaradi česar so se pojavile dodatne težave z vajami, saj Patrik kar naenkrat ni smel prečkati meje s Hrvaško. A vse je za nekaj dobro, dodajajo fantje, saj je bilo prav to obdobje glavni krivec, da so začeli ustvarjati tudi v slovenščini, njihova glasba pa je v tem obdobju dozorela.

