The Margins se v jesen podajajo z novim singlom Flora

Skupina The Margins je poletje na radijskih valovih odela v Barve, za jesenske dni pa predstavljajo novi singel Flora. Četverica se z novo pesmijo vrača k zanje bolj značilnim rock rifom in hitrejšemu ritmu, a dodajajo nekaj novega zvoka, ki je nastal z eksperimentiranjem med nastajanjem pesmi.

The Margins so poletje zaključili uspešno, saj so se s singlom Barve uvrščali med največkrat predvajane pesmi slovenskih glasbenih postaj, jesen pa je čas za nov začetek, zato prekmursko-medžimurska četverica ni počivala, kar dokazuje njihov drugi singel Flora. Pesem je, kot so povedali fantje, rezultat različnih idej, ki so jih kot posamezniki prinašali na vaje in jih na koncu združili: "Komad se je med nastajanjem večkrat spremenil, preden je nastala končna verzija, glavno besedo pri tem pa je imel kitarist Patrik."

icon-expand The Margins predstavljajo nov singel Flora. FOTO: Alen Hoheger

S Floro se skupina vrača h kitarskim rifom, ki so jih spremljali že na prvi plošči Bella Insania, a so fantje naredili korak naprej z nekaj zvočnega eksperimentiranja in predvsem z besedilom, ki je tudi tokrat v slovenskem jeziku. "Rdeča nit komada se nanaša na neodločnost, ki jo kot posamezniki izkušamo v današnjem času, v katerem smo obdani s koristoljubjem in predrznostjo ljudi, s katerimi se srečujemo. Oboje smo izrazili s prepletom besedila in glasbe, kjer poslušalec lahko začuti nekaj samozavesti in kontrole v vsakodnevnem kaosu," so o novem singlu povedali Aljaž, Luka, Jože in Patrik.

icon-expand The Margins so Patrik, Luka, Jože in Aljaž. FOTO: Alen Hoheger