The Prodigy s sedmim albumom že sedmič na vrhu!

Britanski "cyber punk" trio The Prodigy, ki ga je pravzaprav težko uvrstiti v kateri koli žanr, je z novim, sedmim albumom, No Tourists, že sedmič posegel po vrhu britanske lestvice albumov. Plošča je izšla 2. novembra in je, kot pravijo kritiki, ena boljših v njihovi karieri.

Zasedbe The Prodigy je 2. novembra izdala sedmi album No Tourists, s katerim so spet posegli po vrhu britanske lestvice albumov. (Foto: Mike Van Cleven)

The Prodigy so v začetku novembra izdali sedmi album No Tourists. Novi izdelek zasedbe, ki od prvega dne odločno sledil svoji poti skozi alternativno podzemlje popularne kulture priča v prid dejstvu, da The Prodigy nikoli niso sprejemali "lenobne poti turistov". Prevladovali so na nekoč nelegalni rave sceni, izpodbijali protiraversko zakonodajo in ponovno opredelili celotno idejo o tem, kakšen bi moral biti plesna zasedba. Prinesli so britansko elektronsko glasbo v osrčje ZDA, spreobrnili metalce v raverje in raverje v metalce. Z velikim, uspehom so dobili privržence po vsem svetu. Doslej so imeli šest albumov na prvem mestu britanske lestvice, novi, sedmi, pa je njihova sedma zmaga. Doslej so prejeli dve nagradi brit, dve priznanji revijeKerrang!,pet MTV nagrad in dve nominaciji za grammyja.

"Album No Tourists govori o eskapizmu in želji, ki ga je treba iztisniti čim več, ne zgolj slediti najpreprostejši poti," pojasnjuje Liam Howlett, vodja zasedbe, ki ustvarja v svojem studiu v severnem Londonu."V teh časih, v katerih živimo v ljudeh, postajajo leni in pozabljajo, da je treba raziskovati. Preveč ljudi dovoljuje, da živijo pod prisilo, ali da jih hranijo z vsakršnimi stvarmi, kar koli naj bi že to bilo. Gre namreč za nadaljnje iskanje nekakšne nove alternativne poti, kjer pa nevarnost in navdušenje skrbijo, da se počutimo bolj živi ... in ne sprejemamo, da smo samo turisti. Tako si mi razlagamo ta naslov," je razložil.

Liam Howlett, Maxim in Keith Flint bodo v letu 2019 na obsežni turneji. Jih bomo videli tudi blizu nas? (Foto: Andy Cotterill)

Z novo izdajo se je zasedba vrnila z vso strupenostjo, ki jo premorejo samo oni. So odpadniki, odtujenci, ki se vedno skrivajo jasnemu pogledu. Čeprav se je v glasbeni in družbeni pokrajini veliko stvari spremenilo, pa stalnica ostaja odločno osredotočenje The Prodigy, da vedno naredijo stvari na svoj unikaten način. V letu 2018 pa je postalo očitno spet nujno, da se spoprimemo z neodgovornim duhom The Prodigy, ki ga zdaj potrebujemo morda še bolj kot kdaj koli prej.

V imenu novega albuma so izvedli tudi posebno dobrodelno akcij, kjer so preko britanskega ebaya prodali nekaj svojih unikatnih predmetov z fundacijo Myeloma. Prisluhnite pesmim Need Some1, Light Up the Skyin Fight Fire With Fire (feat. Ho99o9)z novega albuma!