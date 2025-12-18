Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

The Rolling Stones končujejo album, turneje za zdaj ne bo

Los Angeles, 18. 12. 2025 14.58 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
The Rolling Stones

Legendarna skupina The Rolling Stones je odpovedala načrtovano stadionsko turnejo po Združenem kraljestvu in Evropi za leto 2026. Kot so poročali ameriški mediji, naj bi bile težave na strani kitarista Keitha Richardsa, za katerega naj bi bil takšen podvig preveč naporen.

Čeprav turneja ni bila nikoli uradno napovedana, je klaviaturist skupine Chuck Leavell pred kratkim izjavil, da se novi album bliža h koncu in da že načrtujejo koncerte po Evropi. Še preden bi Rolling Stones novico uradno potrdili, pa so se pojavile govorice, da bi bila takšna turneja za kitarista Keitha Richardsa, ki je ravno dopolnil 82 let, in zahteva večmesečni trud, preveč naporna. Glasbenik se že več let bori z artritisom, pred časom pa je že razkril, da je prav zaradi bolezni spremenil svoj način igranja.

Kieth Richards se že več let bori z artritisom.
Kieth Richards se že več let bori z artritisom.
FOTO: Miro Majcen

Čeprav je bil Richards med kratkim nastopom v New Yorku prejšnji mesec v odlični formi, je takšen angažma neprimerljiv z večtedensko turnejo po različnih državah. "Ko so se usedli, da bi se pogovorili o turneji, je Keith dejal, da misli, da se ne more zavezati in da ga ne zanima velika stadionska turneja, daljša od štirih mesecev," je za The Sun povedal ameriški glasbeni poznavalec, ki ni želel biti imenovan.

Kmalu novi album

Skupina je sicer vse od začetka tisočletja redno koncertirala po turnejah, a so te postajale z leti vedno redkejše, saj so se člani Mick Jagger (82), Ron Wood (78) in Richards (82) postarali. Po smrti bobnarja Charlieja Wattsa leta 2021 ga je zamenjal dolgoletni Richardsov sodelavec Steve Jordan. Zadnja turneja skupine Hackney Diamonds po Severni Ameriki je vključevala 20 koncertov v treh mesecih.

Preberi še Skupina The Rolling Stones že več kot 60 let na turnejah

Dobra novica za oboževalce je, da naj bi Stones prihodnje leto izdali nov album, drugi, pri katerem so sodelovali s 35-letnim producentom Andrewom Wattom. Watt, znan po sodelovanju z glasbeniki, kot so Lady Gaga, Elton John in Pearl Jam, je v skupino vnesel novo energijo in jim pomagal dokončati Hackney Diamonds, njihov prvi album po skoraj 15 letih, ki je izšel leta 2023.

rolling stones keith richards album turneja zdravstvene težave kitarist skupina

Joker Out v popolni kontroli misterioznih žensk

SORODNI ČLANKI

Umrla je muza Rolling Stonesov Marianne Faithfull

80-letni Keith Richards z družino uživa v Benetkah

Glavni sponzor turneje The Rolling Stones največje upokojensko združenje v ZDA

Promocija novega albuma The Rolling Stones: logo na dresu FC Barcelona

Keith Richards: Artritis je spremenil moje igranje kitare

Mick Jagger o zapuščini skupine Rolling Stones: Kaj bo mojim otrokom pol milijarde

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
blue3dragon
18. 12. 2025 16.25
Ufff, potrebno je kupiti karte, ne glede na ceno. Njihova zadnja turneja...
Odgovori
0 0
RDPESA
18. 12. 2025 16.02
Legende.. Ma v teh letih bi si vseeno lahko xal mir in uživali..
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Hči Gorana Višnjića okronana za kraljico Hrvaške
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
Nova božična fotografija kraljevske družine
Nova božična fotografija kraljevske družine
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Plašč, ki je popoln za december
Plašč, ki je popoln za december
vizita
Portal
5 šokantnih prevar o hujšanju
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Je ta bolečina lahko nevarna?
Je ta bolečina lahko nevarna?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
cekin
Portal
Zakonca zadela že drug jackpot
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
moskisvet
Portal
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Vroča 62-letnica jemlje dih
Vroča 62-letnica jemlje dih
dominvrt
Portal
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
okusno
Portal
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420