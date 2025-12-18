The Rolling Stones končujejo album, turneje za zdaj ne bo

Čeprav turneja ni bila nikoli uradno napovedana, je klaviaturist skupine Chuck Leavell pred kratkim izjavil, da se novi album bliža h koncu in da že načrtujejo koncerte po Evropi. Še preden bi Rolling Stones novico uradno potrdili, pa so se pojavile govorice, da bi bila takšna turneja za kitarista Keitha Richardsa, ki je ravno dopolnil 82 let, in zahteva večmesečni trud, preveč naporna. Glasbenik se že več let bori z artritisom, pred časom pa je že razkril, da je prav zaradi bolezni spremenil svoj način igranja.

Kieth Richards se že več let bori z artritisom. FOTO: Miro Majcen

Čeprav je bil Richards med kratkim nastopom v New Yorku prejšnji mesec v odlični formi, je takšen angažma neprimerljiv z večtedensko turnejo po različnih državah. "Ko so se usedli, da bi se pogovorili o turneji, je Keith dejal, da misli, da se ne more zavezati in da ga ne zanima velika stadionska turneja, daljša od štirih mesecev," je za The Sun povedal ameriški glasbeni poznavalec, ki ni želel biti imenovan.

Kmalu novi album

Skupina je sicer vse od začetka tisočletja redno koncertirala po turnejah, a so te postajale z leti vedno redkejše, saj so se člani Mick Jagger (82), Ron Wood (78) in Richards (82) postarali. Po smrti bobnarja Charlieja Wattsa leta 2021 ga je zamenjal dolgoletni Richardsov sodelavec Steve Jordan. Zadnja turneja skupine Hackney Diamonds po Severni Ameriki je vključevala 20 koncertov v treh mesecih.